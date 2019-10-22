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Aliağa’da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, iş yerinden hırsız yaptığı iddia edilen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Atatürk Mahallesi Güneş Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde, iş yerinin kapatılmasının ardından hırsızlık olayı meydana geldi.

Aliağa’da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, iş yerinden hırsız yaptığı iddia edilen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Atatürk Mahallesi Güneş Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde, iş yerinin kapatılmasının ardından hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, hırsızlık olayını şüphelileri Z.U., Y.K., M.K., B.Ö. ve F.A. yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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