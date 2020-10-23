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Aliağa’da iş yerine kaçak tütün baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 4 bin 480 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve yaklaşık 34 kilogram bandrolsüz açık tütün ele geçirildi.Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişakran Mahallesi’nde faaliyet gösteren işletmede kaçak tütün ve sigara satışının yapıldığı bilgisini aldı.

Aliağa’da iş yerine kaçak tütün baskını

İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 4 bin 480 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve yaklaşık 34 kilogram bandrolsüz açık tütün ele geçirildi.
Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişakran Mahallesi’nde faaliyet gösteren işletmede kaçak tütün ve sigara satışının yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramalarda 4 bin 480 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, yaklaşık 34 kilogram da bandrolsüz açık tütün ele geçirdi. Şüpheli H.K hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu ve 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair kanun kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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