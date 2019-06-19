HABER

Aliağa’da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesi plajlar mevkisinde bulunan ve Türkiye’deki 425 kuş türünden 103’üne ev sahipliği yapan Aliağa Kuş Cennetinde flamingolar rengarenk görüntüler oluşturuyor.Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe sahip olan Aliağa Kuş Cenneti, kartpostallık görüntüsü ile ziyaretçilerine doğal yaşamın tüm güzelliklerini yansıtıyor.

Aliağa’da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

İzmir’in Aliağa ilçesi plajlar mevkisinde bulunan ve Türkiye’deki 425 kuş türünden 103’üne ev sahipliği yapan Aliağa Kuş Cennetinde flamingolar rengarenk görüntüler oluşturuyor.
Yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe sahip olan Aliağa Kuş Cenneti, kartpostallık görüntüsü ile ziyaretçilerine doğal yaşamın tüm güzelliklerini yansıtıyor. 27 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en değerli sulak alanlarından olan Aliağa Kuş Cenneti, Türkiye’deki 425 kuş türünden 103’ünü barındırıyor. Aliağa Kuş Cennetini kendilerine adeta ev edinen yüzlerce kuş türü, sanayi kenti Aliağa’nın başka bir yüzü olarak da görenleri mutlu ediyor.
Özellikle flamingoların boy gösterdiği Aliağa Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor. Uzun ince bacakları ve rosa rengi tüyleri ile dikkat çeken flamingoların sunduğu manzara, görenleri hayran bırakıyor. Aliağa’nın doğal güzelliklerine güzellik katan flamingolar, ilçe sakinlerinin olduğu kadar ilçe dışından gelen turistlerin de beğenisini topluyor.
Aliağa yöresinde tespit edilen kuş türleri ve sayıları ise şöyle:
"Ak Pelikan 3, Akça Cılıbıt 7, Angıt 86, Bahri 1, Boz Ördek 30, Büyük Ak Balıkçıl 6, Çamurcun 708, Çamurçulluğu 1, Elmabaş Patka 65, Fiyu 297, Flamingo 339, Gri Balıkçıl 12, Gümüş Martı 974, Gümüş Yağmurcun 2, İnce Gagalı Martı 9, Kara Boyunlu Batağan 2, Kara Karınlı Kumkuşu 86, Karabaş Martı 65, Karabatak 59, Kaşıkgaga 25, Kervançulluğu 5, Kılkuyruk 5, Kızılbacak 9, Kuğu 5, Küçük Ak Balıkçıl 6, Küçük Batağan 5, Küçük Karabatak 6, Küçük Kumkuşu 2, Pasbaş Patka 1, Sakarca 51, Sakarmeke 241, Suna 122, Sutavuğu 1, Tarakdiş 3, Yeşilbaş 143."

Aliağa’da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

Aliağa’da Kuş Cenneti her mevsim rengarenk

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Uluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülüUluslararası Radyocular Birliğinden İHA’ya ’En İyi Haber Ajansı’ ödülü
Gelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri çöp evi temizlettiGelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri çöp evi temizletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Alişan'a eşinden büyük sürpiz! Görünce şok yaşadı

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul'da bu sabah!

Tekirdağ’da 42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

42 asker 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sel sonrası evlerine ilk kez geldiler

Gördüğü manzara şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.