Aliağa'da orman yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bugün akşam saatlerine doğru, Şakran Kızıltepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Harekete geçen İzmir Bölge Orman Müdürlüğü, 3 helikopter, 1 yangın uçağı, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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