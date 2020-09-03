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Aliağa’da otluk ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Kuru otların bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yangın, organize sanayi bölgesi üzerinde yoğun duman oluşturdu. Bölgedeki özel güvenlik görevlilerin itfaiyeye haber vermesiyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye ekibi, organize sanayi bölgesine ait itfaiye ekipleri ve Aliağa Belediyesinin iş makineleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın, bir saat süren bir çalışmayla güçlükle kontrol altına alındı.
Can ve mal kaybı yaşanmadığı yangında, yaklaşık 50 dönümlük makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi.

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