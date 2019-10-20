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Aliağa'da petrol sızıntısı, sahilde kirliliğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde sökülen yük gemisinden sızan petrol bazlı madde, Aliağa ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde sökülen yük gemisinden sızan petrol bazlı madde, Aliağa ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu. Etrafı bariyerlerle çevrilen petrol sızıntısı, deniz süpürgesi denilen teknelerle temizlendi. Kalan atıklar için de dün gece denize bırakılan petler, bu sabah petrolü üzerinde toplayarak, sahile vurdu.

Aliağa'da bulunan bir gemi söküm firmasında, cumartesi saat 05.00 sıralarında hurdaya çıkan bir yük gemisinin söküm işlemi yapılırken, söz konusu gemiden petrol bazlı sızıntı meydana geldi. Sızan petrol, rüzgarın ve akıntının da etkisiyle, ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi ile balıkçı barınağında birikti. Çevredeki kirliliği ve kötü kokuyu fark eden vatandaşlar durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye yetkililerine bildirdi. Sızıntının meydana geldiği gemi söküm firması yetkilileri de, durumu özel bir atık temizleme firmasına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye özel temizlik firması yetkililerinin yanı sıra, belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk olarak, petrol sızıntısının çevresi bariyerlerle çevrildi. Ardından deniz süpürgesi denilen tekneler, atıkları temizledi. Kalan atıklar için dün akşam saatlerinde denize petler bırakıldı. Bu petler, petrol bazlı maddeyi üzerinde toplayıp emdi ve planlandığı gibi Avcı Ramadan Parkı'ndaki sahile vurdu. Sabahın erken saatlerinde gelen ekipler, temizlik çalışmalarını sürdürdü. Temizlik ekibinden Esin Özishakoğlu, Cumartesi günü sabah saatlerinde çalışmalara başladıklarını belirterek, "Biz, 9 kişilik bir ekiple buraya geldik, diğer kuruluşlardan ekipler de vardı. Önce deniz süpürgesi kullanıldı ve kabası alındı. Zaten söküm firması kendi bariyerini biz gelmeden önce denize bırakmış. Dün akşam da bu petler bırakıldı ve lodosun etkisiyle bu sabah sahile vurdu. Umarız bu tarz olaylar yaşanmaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu gemi söküm firması hakkında idari para cezası uygulanacağını ve olay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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