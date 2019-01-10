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Aliağa'da tatil köyüne uyuşturucu baskını: 11 gözaltı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 00:39 | Son Güncelleme

ELE GEÇİRİLEN 1 TON UYUŞTURUCU MADDE EMNİYETE GETİRİLDİ İzmir'in Aliağa ilçesinde, tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi, konuya ilişkin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın açıklama yaptı.

Aliağa'da tatil köyüne uyuşturucu baskını: 11 gözaltı (4)

ELE GEÇİRİLEN 1 TON UYUŞTURUCU MADDE EMNİYETE GETİRİLDİ
İzmir'in Aliağa ilçesinde, tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi, konuya ilişkin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın açıklama yaptı. Aşkın açıklamasında, uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Aliağa'daki tatil köyüne operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirerek, son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Şubeye gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, başarılı operasyon nedeniyle polis memurlarını tebrik etti. Aşkın, daha sonra polis ekiplerinin bir kamyon dolusu uyuşturucu maddeyi taşınmasını izledi.
'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Operasyona ilişkin açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Arkadaşlarımız aylarca süren titiz bir çalışmayla çok büyük emekle bir tondan daha fazla uyuşturucu madde yakaladılar. Tek bir gencimize tek bir meşe tek bir hap satılmayana kadar satıcılarla mücadelemiz bütün hücrelerimizle sürecek. Bugün yaptığımız başkanlık operasyonda 90 bine yakın uyuşturucu hap yakaladık. Bu operasyonda birçok silah da yakalandı" diye konuştu.
'BU MADDENİN YURTDIŞINDAN GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
Ayrıca, Hüseyin Aşkın operasyonda gözaltına alınan kişilerin kamu görevlisi olduklarını doğruladı. Aşkın, "Bu maddenin yurtdışından geldiğini düşünüyoruz. Gözaltına alınan şahıslar arasında kamu görevlisi olan da eskiden kamuda çalışanlar da var. Soruşturma devam ediyor" dedi.
Geçen yıl 1,5 ton skunk maddesi ele geçirdiklerini ifade eden Hüseyin Aşkın, bu operasyonla şimdiden 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini belirtti. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları devam ederken, şüphelilerin arasında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. de bulunuyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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