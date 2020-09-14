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Aliağa’da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 10:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde İzmir-Çanakkale Yolu Helvacı Mahalesinde meydana geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde İzmir-Çanakkale Yolu Helvacı Mahalesinde meydana geldi. İzmir yönüne giden N.H. idaresindeki 35 GC 8274 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Eski Foça kavşağı yakınlarında önünde seyreden M.E yönetimindeki 35 GD 4775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 35 GD 4775 yine aynı yönde seyreden E.Ö. idaresindeki 35 MGG 17 plakalı otomobille çarparak takla attı. Kazada B.B., S.B ve B.B. yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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