Aliağa'daki gemi yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin yaralandığı gemideki yangına ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi görevlendirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, Petkim Limanı'nda İtalya bandıralı 'Syn Zania' gemisinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Savcılık, patlamanın neden kaynaklandığının, varsa ihmali olanların tespiti için bilirkişi görevlendirdi.

Teknik ekiplerin gemide yaptığı ilk incelemede, hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorun nedeniyle patlamanın meydana geldiği tespit edildi.

Soğutma çalışmaları tamamlanan gemideki araştırma sürüyor.

Bilirkişi heyetinden gelecek rapora göre savcılığın ihmali olanlar hakkında soruşturmayı genişletebileceği bildirildi.

Bu arada, patlama ve yangından geminin en çok orta bölümünün zarar gördüğü, gerekli araştırmaların tamamlanması sonrası geminin onarıma alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia'nın İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri de tamamlandı. Montegurdia'nın cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.