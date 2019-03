Aliağa’daki iş kazalarıyla ilgili çarpıcı rakamlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) Başkanı Mutlu Baykal, "Aliağa’da son dokuz yıl içerisinde ölümlerin en çok 2017 ve 2018 yıllarında olduğu görülmektedir. 2010 yılı ile 2018 yılı arasında ölümlü iş kazalarının 3 katı bir artış gösterdiği görülmüştür" dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD), Aliağa bölgesinde son dokuz yıla ait ölümlü iş kazaları araştırma ve istatistikleriyle ilgili Aliağa’daki basın mensuplarıyla paylaşmak amacıyla bir kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Kahvaltıda konuşan İSGARD Başkanı Mutlu Baykal, Aliağa’da son dokuz yıl içerisinde ölümlerin en çok 2017 ve 2018 yıllarında olduğunu belirtti. 2010 yılı ile 2018 yılı arasında ölümlü iş kazalarının 3 katı bir artış gösterdiğini ifade eden Baykal, "Türkiye’de her yıl, nüfusa oranla her 100 bin kişide yaklaşık 2 kişi iş kazalarında ölürken, Aliağa’da her 100 bin kişide 2015 yılında yaklaşık 5 kişi, 2016 yılında yaklaşık 7 kişi, 2017 yılında yaklaşık 13 kişi, 2018 yılında ise yaklaşık 12 kişinin iş kazalarında öldüğü görülmüştür. Aliağa’nın her 100 bin de iş kazasında ölenlerin sayısı Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir. 9 yılda iş kazasında ölen çalışanların yüzde 32’sinin bir malzeme veya ekipman altında kalmak suretiyle ezilerek öldükleri, yüzde 24’ünün ise yüksekten düşmek suretiyle oluştuğu görülmüştür. Sektörlere göre değerlendirmek gerekirse Aliağa’da ölümlü iş kazalarının yüzde 34 ile metal-demir-çelik sektöründe yüzde 22 ile gemi geri dönüşüm sektöründe, yüzde 20 ile kimya sanayisi izlemektedir. Bu oranları yüzde 16 ile inşaat-yol sektörü izlemektedir" ifadelerini kullandı.

Baykal, şöyle devam etti:

"İş kazaları sonucu son 9 yılda ölen çalışanların yüzde 82’si sendikasız çalışanlardan, yüzde 18’inin ise sendikalı çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 2010-2018 yılları arasında iş kazasında ölenlerin yaş gruplarına bakıldığında yüzde 30’unun 36-45 yaş grubu, yüzde 30’unun 46-60 yaş grubu olduğu, yüzde 24’ünün ise 28-35 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Bakanlık, iş verenler, çalışanlar, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile toplum unsurları, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar birlikte hareket ederse iş kazaları gerçek anlamda önlenecektir."