Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, üniversitedeki görevinden ayrılıyor!

Çin'in en yüksek profilli girişimcilerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Ekim ayında yaptığı ve devlete ait bankaları eleştiren bir konuşmadan bu yana büyük ölçüde kamuoyunun önüne çıkmadı. Hatta bir ara, Ma'nın gizemli bir şekilde kaybolduğu iddia edildi. Şimdi ise Ma hakkında yeni bir haber ortaya çıktı.

JACK MA BAŞKANLIKTAN AYRILIYOR

FT'nin yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Jack Ma, altı yıl önce kurduğu Hupan Üniversitesi’nin başkanlığından ayrılma kararı aldı. Kaynaklar, Harvard Üniversitesi kadar girilmesi zor bir yönetici eğitim programı olan Hupan Üniversitesi'nin de eğitim programını yeniden yapılandıracağını ve adını değiştireceğini söyledi. Hupan'a yakın bir kişiye göre Ma, yeniden yapılandırılan organizasyonda herhangi bir üst düzey resmi unvana sahip olmayacak.

Jack Ma, Alibaba'daki CEO'luk görevini yıllar önce bırakmıştı.

