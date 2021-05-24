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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, üniversitedeki görevinden ayrılıyor!

24.05.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, yine kurucusu olduğu Hupan Üniversitesi'nden ayrılıyor. Çıkan bir habere göre Çinli milyarder, üniversitenin Başkanlık görevini bırakıyor.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, üniversitedeki görevinden ayrılıyor!

Çin'in en yüksek profilli girişimcilerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Ekim ayında yaptığı ve devlete ait bankaları eleştiren bir konuşmadan bu yana büyük ölçüde kamuoyunun önüne çıkmadı. Hatta bir ara, Ma'nın gizemli bir şekilde kaybolduğu iddia edildi. Şimdi ise Ma hakkında yeni bir haber ortaya çıktı.

JACK MA BAŞKANLIKTAN AYRILIYOR

FT'nin yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Jack Ma, altı yıl önce kurduğu Hupan Üniversitesi’nin başkanlığından ayrılma kararı aldı. Kaynaklar, Harvard Üniversitesi kadar girilmesi zor bir yönetici eğitim programı olan Hupan Üniversitesi'nin de eğitim programını yeniden yapılandıracağını ve adını değiştireceğini söyledi. Hupan'a yakın bir kişiye göre Ma, yeniden yapılandırılan organizasyonda herhangi bir üst düzey resmi unvana sahip olmayacak.

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Jack Ma, Alibaba'daki CEO'luk görevini yıllar önce bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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