Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren, ardından kurucusu ve eski üst yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılan Jack Ma 'ülkenin en zengini' unvanını kaybetti.

Forbes'un hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi '2020 Hurun Küresel Zengin Listesi'nde 2019 ve 2020'de ülkenin en zengini olarak yer alan Ma ve ailesi 360 milyar yuanlık servetle bu yıl 4. sıraya düştü. Ma'nın üstünde şişe su üreticisi Nongfu Spring'den Zhong Şanşan (550 milyar yuan), Tencent Holding'den Pony Ma (480 milyar yuan) ve e-ticaret girişimi Pinduoduo'dan Collin Huang (450 milyar yuan) yer aldı. Raporda Alibaba Grubu'na açılan soruşturmaya dikkat çekildi.

Ma, 23 Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını 'zamanın gerisinde kalmakla' eleştirmişti. Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.