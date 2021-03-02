HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

02.03.2021 15:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

'Dünyanın en zengini' titri Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Tesla ile Space X'in başındaki Elon Musk arasında sıklıkla el değiştirirken dünyanın önde gelen ekonomilerinden Çin'de de en zenginler listesinde sıralama değişti.

Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren, ardından kurucusu ve eski üst yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılan Jack Ma 'ülkenin en zengini' unvanını kaybetti.

Forbes'un hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi '2020 Hurun Küresel Zengin Listesi'nde 2019 ve 2020'de ülkenin en zengini olarak yer alan Ma ve ailesi 360 milyar yuanlık servetle bu yıl 4. sıraya düştü. Ma'nın üstünde şişe su üreticisi Nongfu Spring'den Zhong Şanşan (550 milyar yuan), Tencent Holding'den Pony Ma (480 milyar yuan) ve e-ticaret girişimi Pinduoduo'dan Collin Huang (450 milyar yuan) yer aldı. Raporda Alibaba Grubu'na açılan soruşturmaya dikkat çekildi.

Ma, 23 Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını 'zamanın gerisinde kalmakla' eleştirmişti. Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Bunun ardından uzunca bir süre kameralar karşısına çıkmadığı için kaybolduğu ya da tutuklandığı iddia edilen Ma'nın çevrimiçi bir toplantıda ortaya çıkmış, "Koronavirüs salgını bittiğinde yeniden görüşeceğiz" mesajı vermişti.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın çıkardığı borsa gazetesi Shangai Security News'te yer alan 'Çinli Lider Girişimciler' başlıklı yazıda Ma'nın adının anılmaması, iş adamının gözden düştüğü şeklinde yorumlanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti!Koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti!
Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresiDigitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Jeff Bezos

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Gürcistan hükümeti erken seçimi kabul etmiyor

Gürcistan hükümeti erken seçimi kabul etmiyor

Koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti!

Koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti!

Suudi Arabistan'dan hac ibadeti için aşı şartı

Suudi Arabistan'dan hac ibadeti için aşı şartı

ABD ve İsrail'in skandal haritasında 'Gökçeada - Bozcaada' detayı!

ABD ve İsrail'den skandal harita!

Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek dozu aşı 80 yaş üzerinde ciddi hastalık riskini yüzde 80 azaltıyor

'80 yaş üzerine önemli etkisi var!'

Gürcistan'da protestocular ile polis arasında arbede çıktı

Gürcistan'da protestocular ile polis arasında arbede çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.