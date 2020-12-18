Alibaba'nın yüz tanıma sisteminde 'Uygur Türklerini tanımlayan kod' iddiası

ABD'li video gözlem denetimi ve analizi şirketi IPVM, Alibaba’nın geliştirdiği bulut veri sistemi Cloud Shield'ın özellikle Uygur Türklerini etnik azınlık olarak tanımlamak üzere kod geliştirdiğini öne sürdü.

İddiaya göre, Cloud Shield'da görüntüleri kategorilere ayırmak için yapılan sınıflandırma kodlarında "gözlük", "maske" ve "cinsiyet" gibi sınıflandırmalar yapılırken özellikle Uygurları tanımlayan bir kod yer aldı.

UYGUR TÜRKLERİ YÜZLERİNDEN TESPİT EDİLİYOR İDDİASI

Cloud Shield’a entegre herhangi bir canlı yayın platformunda Uygur Türkleri video yayınladığında sistem görüntüdeki yüzün Uygur Türklerine ait olduğunu saptayarak şirket yetkililerine ilgili görüntünün gözden geçirilmesi veya sistemden kaldırılması için uyarı gönderiyor.

IPVM daha önce Çinli Huawei ve yapay zeka tabanlı yüz ve görüntü tanımlama şirketi Megvii'nin de "Uygur alarmı" şeklinde yüz tanıma sistemlerinde Uygur Türklerini hedef alan kodlar bulunduğunu iddia etmişti.

Öte yandan, kasım ayında Çinli elektronik izleme ekipmanları üreticisi Zhejiang (Cıciang) Dahua teknoloji şirketinin, yüz tanıma teknolojisini destekleyen yapay zeka yazılımında Uygur Türklerini hedef alan etnik tanımlayıcı bir kod bulunduğu öne sürülmüştü.