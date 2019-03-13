"Alibaba vergisi": Çin’den ucuz alışveriş dönemi bitiyor mu?

Gümrük vergisinden muaf olan 22 euro altındaki ürünlere 5 TL’nin üzerinde “gümrük sunum ücreti” ekleniyor.Alibaba gibi e-ticaret sitelerinden satın alınarak ülkeye giren ve normalde gümrük vergisinden muaf olan, 22 euro altındaki ürünlere artık "gümrük sunum ücreti" adı altında ek vergi uygulanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, içinde 3 TL'lik ürün olan paketlerden bile 4,5 TL gümrük sunum ücreti ve 70 kuruş damga vergisi alındığını aktardı. Söz konusu adımın ilk işaretini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti. Açıklanan verilere göre Türkiye'ye 2018'de gümrük vergisinden muaf 60 milyon adet ticari ürün girdi. Ürünlerin değeri 3 milyar euroyu (20 milyar TL) aştı. Albayrak 27 Şubat’ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız" dedi. "Tüketici mağdur edilecek" Söz konusu adım, vergi kaçağını engellemek gerekçesiyle atılsa da kimi uzmanlar bu konuda farklı düşünüyor. DW Türkçe’ye konuşan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ozan Bingöl'e göre tüketiciyi mağdur edecek bu uygulamanın yerine başka önlemler hayata geçirilebilirdi.

Vergi uzmanı Bingöl'e göre sorunun kaynağında, yüksek değerli ürünlerin düşük değerli gösterilip posta yoluyla ülkeye sokulması ve vergi kaybına yol açılması var. Bu nedenle hükümetin atması gereken adım, bu tür ürünlerin ticaretine aracılık yapan büyük şirketlerle iletişime geçip ürünün gerçek değerinin posta gönderisi üzerinde yer almasını sağlamak. Ancak gündemde böyle bir adım yok. Uygulamanın mevcut haliyle sadece vatandaşın ürüne olan talebini azaltacağını belirten Bingöl, tüketicilerin mağdur edileceği görüşünde: "Burada aslında ‘kaçak' bir durum da yok. Vatandaşın 22 euroya kadar gümrük vergisi muafiyetinden faydalanma hakkı var. Diyelim ki bir kişi 3 farklı siteden yurt dışından kargo yoluyla kendisine ufak tefek bir şeyler aldı. Biri 3 TL, biri 10 TL, diğeri de 15 TL olsun. Aslında aldığı 3 ürüne 28 TL ödemesi gerekirken gümrük sunum ücreti ile birlikte 43,6 TL ödeyecek.” Hedefte Çin mi var? Söz konusu uygulamanın ticari ilişkilerde bir gerilime yol açıp açmayacağı da merak konusu. Albayrak’ın sözünü ettiği 60 milyon ürünün 26 milyonu Çin’den geliyor. Albayrak da konuyla ilgili yaptığı açıklamada doğrudan Çin’i hedef almıştı: "26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Gelen ürünlerde vergi yok, yasallık yok. Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor.”

Çin-Türkiye ilişkilerinde son dönemde önemli gerginlikler yaşandı. Uygur Türklerinin Çin yönetimi tarafından sistematik baskıya maruz kaldığı iddiaları üzerine Ankara Pekin’e yönelik eleştirilerini yüksek sesle ifade etmeye başlamıştı. Pekin’in buna yanıtı sert oldu. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, 1 Mart'taki açıklamasında “Dostunuzu toplum içinde eleştirmek yapıcı bir davranış değil. Eğer yapıcı olmayan yolu seçerseniz, bunun ticari ve ekonomik ilişkilere zararı olur” dedi. Vergilerin ticaret savaşlarının önde gelen silahlarından biri olduğu bilinse de Türkiye’nin kararının bu anlamda bir işlevi olup olmayacağı konusunda şüpheler var. "Süreç müzakere ile yürütülmeli" Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada Çin ürünlerine karşı vergi ve kota koyma konusunda Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarından uzaklaşmamak gerektiğini kaydederek, “Anti-dumping çerçevesinde haklı gerekçeyle her türlü önlem alınabilir ve alınmalıdır. Süreci müzakere ile yürütmek ve karşı tarafın misilleme yapmasına olanak sağlamamak yürütülen politikanın esası olmalıdır” ifadelerini kullanıyor.