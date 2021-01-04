Alibaba’nın Kurucusu Çin’i Eleştirdi Ortadan Kayboldu

İki aydır kamuoyu önüne çıkmayan Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma'nın, jüri üyesi olacağı bir televizyon şovunun son bölümünü de kaçırması, sosyal medyada spekülasyona neden oldu. Pekin’in Alibaba’ya yönelik kısıtlamaları, söylentileri körüklüyor.

Çin'in dünyaca tanınan girişimcisi, Ekim ayı sonlarında Şanghay'da katıldığı bir forumdan bu yana kamuoyuna görünmedi. Jack Ma, o forumda Çin hükümetinin yönetmelikleri ve denetleme sistemini eleştirmiş ve yetkililerle ters düşmüştü.

Çin’in en zengin ismi olan Ma, mali sistemin ve piyasa düzenleme kurumlarının yenilikleri boğduğunu ve büyümeyi hızlandırmak için reform yapılması gerektiğini söylemişti.

Sonuçta Alibaba iştiraki olan ve dünyanın en değerli mali teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Ant Group’un 37 milyar dolarlık halka arzı askıya alınmıştı. Ant Group'un dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyordu.

Financial Times geçen Cuma günü, ‘’Afrika'nın İş Kahramanları’’ adlı girişimciler için düzenlenen yarışma programının Kasım ayındaki son bölümünde Ma’nın yapması beklenen jüri üyeliği görevinin bir başka Alibaba yöneticisine verildiğini yazmıştı.