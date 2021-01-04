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Alibaba’nın Kurucusu Çin’i Eleştirdi Ortadan Kayboldu

04.01.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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Alibaba’nın Kurucusu Çin’i Eleştirdi Ortadan Kayboldu

Çin'in dünyaca tanınan girişimcisi, Ekim ayı sonlarında Şanghay'da katıldığı bir forumdan bu yana kamuoyuna görünmedi

İki aydır kamuoyu önüne çıkmayan Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma'nın, jüri üyesi olacağı bir televizyon şovunun son bölümünü de kaçırması, sosyal medyada spekülasyona neden oldu. Pekin’in Alibaba’ya yönelik kısıtlamaları, söylentileri körüklüyor.

Çin'in dünyaca tanınan girişimcisi, Ekim ayı sonlarında Şanghay'da katıldığı bir forumdan bu yana kamuoyuna görünmedi. Jack Ma, o forumda Çin hükümetinin yönetmelikleri ve denetleme sistemini eleştirmiş ve yetkililerle ters düşmüştü.

Çin’in en zengin ismi olan Ma, mali sistemin ve piyasa düzenleme kurumlarının yenilikleri boğduğunu ve büyümeyi hızlandırmak için reform yapılması gerektiğini söylemişti.

Sonuçta Alibaba iştiraki olan ve dünyanın en değerli mali teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Ant Group’un 37 milyar dolarlık halka arzı askıya alınmıştı. Ant Group'un dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyordu.

Financial Times geçen Cuma günü, ‘’Afrika'nın İş Kahramanları’’ adlı girişimciler için düzenlenen yarışma programının Kasım ayındaki son bölümünde Ma’nın yapması beklenen jüri üyeliği görevinin bir başka Alibaba yöneticisine verildiğini yazmıştı.

Alibaba’nın sözcülerinden biri bugün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, jüri değişikliğinin Ma’nın programındaki bir çakışmadan kaynaklandığını söylemekle yetinmişti.

Ma'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili haberler, Çin'de yasaklı olan sosyal medya platformu Twitter'da spekülasyonu hızlandırdı. Ancak hassas konuların sansüre tabi olduğu Çin’de sosyal medyada önemli konular arasında yer almadı.

Çinli mali denetim yetkilileri, Ekim ayında yaptığı konuşmadan bu yana, Ma’nın ticari işlemlerine odaklanmış durumda. Yetkililerin hamleleri arasında Alibaba'ya karşı bir anti-tröst soruşturması başlatmak, ayrıca Ant Grubu’nun kredi verme ve sermaye gereksinimlerini karşılamak için ayrı bir holding şirketi kurması dahil diğer tüketici finansmanı işlerinin düzenlenmesi emri de var.

Merkezi Pekin’de bulunan teknoloji danışmanlığı şirketi BDA China'nın başkanı Duncan Clark, Jack Ma’nın çok dikkat çekecek şekilde ön plana çıkmaması yönünde uyarıldığı görüşünde. Böyle bir durumun benzerinin görülmediğini söyleyen Clark, "Mesele daha çok Ant'ın ölçeğiyle ve mali düzenlemeler üzerindeki hassasiyetlerle ilgili’’ dedi

Alibaba'nın Hong Kong'daki hisse senedi fiyatlandırmalarına göre Pazartesi günü yüzde 2,15 düştü.

Ant Grubu, 2004’te Alibaba Holding’in çevrimiçi ödeme hizmeti olarak kuruldu ve yüzde 33’ü Alibaba’ya ait.

Jack Ma’nın kurduğu ve kontrol ettiği finansal teknoloji şirketi, mali veri analiz firması Refinitiv’e göre, toplamda 81 sermaye yatırımı yaptı. Bu yatırımlardan 15 milyar 400 milyon dolar değerindeki kısmı ülke içinde.

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