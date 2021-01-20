Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 3 ay sonra ortaya çıktı, şirket hisseleri değer kazandı

Bu toplantı her yıl Sanya kentinde düzenleniyordu. Fakat bu yılki toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapıldı.

Bu konuşmadan sonra Çin düzenleyici kurumları Jack Ma'nın şirketlerine yönelik bir dizi inceleme başlatmış, Alibaba hakkında tekelcilik suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Jack Ma'nın Şanghay'da 24 Ekim'de ülkenin finansal sistemini eleştirdiği konuşmasından sonra hiç kamuoyu önüne çıkmaması, ülkenin en zengin ikinci insanının akıbetiyle ilgili soru işaretlerine neden olmuştu.

Çin medyası, perakende devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Ekim ayından bu yana ilk kez kamuoyunda görüldüğünü duyurdu. Haberler sonrası Alibaba'nın hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 5 değer kazandı.

Video ve Tianmu News'un haberinden Ma'nın bu konuşmayı nerede yaptığı anlaşılmıyor.

Geçen ay Çin Merkez Bankası, Jack Ma'nın kurucusu ve ana hissedarı olduğu Ant Group'un yöneticilerini ifade vermeye çağırmış ve şirketin yapısında ciddi değişikliklere gidilmesini talep etmişti.

Ant Group Çin'in en büyük ödeme sisteminin sahibi.

Bu toplantıdan önce Ant Group'un Hong Kong ve Şanghay borsalarında halka arzını durdurmuştu. 37 milyar dolarlık bu girişim, 2020'nin en büyük halka arzı olacaktı.