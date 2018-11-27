Alibaba'nın kurucusunun Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı

PEKİN (AA) - Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma'nın (Ma Yün) Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyesi olduğu bildirildi.

ÇKP'nin resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü gazetesi, Asya'nın en değerli e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ma'nın, ÇKP üyesi olduğunu duyurdu.

Ne zamandır ÇKP'ye üye olduğuna yer verilmeyen Ma'nın, Çin'de e-ticaret, lojistik hizmetlerinin gelişmesinin yanı sıra Alipay adlı uygulamasıyla mobil ödemenin yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Ma'nın ayrıca ülkenin önemli devlet adamlarından Dıng Şiaoping'in 1978'de başlattığı dışa açılım ve reform sürecine katkıda bulunan 100 kişiden biri olduğu vurgulandı.

Şanghay merkezli Hurun araştırma şirketi ekim ayında, Ma'nın 39 milyar dolarlık kişisel servetiyle Çin'in en zengini olduğunu duyurmuştu.

Eylülde şirketteki yönetim kurulu başkanlığını 10 Eylül 2019'da Alibaba’nın üst yöneticisi Daniel Zhang'a bırakacağını açıklayan Ma, eğitim faaliyetlerine yoğunlaşacağını belirtmişti.

