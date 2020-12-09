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Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntü! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

09.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntü! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34’e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. 2017 yılından itibaren düşüş gösteren barajlardaki su seviyesi 2018 yılında yüzde 48,64, 2019 yılında yüzde 36,79 ve bu yılın 11'nci ayında yüzde 26,34 oldu.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

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İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 08 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.

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Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Suların çekilmesi ile birlikte Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan Mağlova Kemeri’nin de ayakları iyice görünmeye başladı. Öte yandan uzmanların daha önce yaptıkları açıklamada İstanbul’un 2 aylık suyunun kaldığı uyarısında bulunmuştu.

İHA

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