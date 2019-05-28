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Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Alibeyköy Barajı’nda serinlemek için suya giren iki çocuk kısa süre sonra gözden kayboldu.

Alibeyköy Barajı’nda serinlemek için suya giren iki çocuk kısa süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri çocuklar için barajda çalışma başlatırken Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

3 arkadaş sıcak hava nedeniyle serinlemek için Alibeyköy Barajı’na geldi. 3 çocuk burada suya girerken 2 çocuk kısa sürede suyun içinde gözden kayboldu. Bir çocuğu ise barajdan güvenlik görevlisi çıkarttı. Gözden kaybolan 2 çocuk için hemen İtfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri Sultangazi Mevlana Ortaokulu’na gittiği öğrenilen Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukları bulmak için çalışma başlattı. Çocukların arkadaşları ve yakınları çalışmaları umutla takip ederken kurbağa adamlar barajda çocukları aradı. Çalışmalar neticesinde 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedeni ise Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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