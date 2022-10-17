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  4. Alibeyköy Cep Otogarı'nda feci ölüm! Araçtan inen yaşlı kadın otobüsün altında kalarak can verdi

Alibeyköy Cep Otogarı'nda feci ölüm! Araçtan inen yaşlı kadın otobüsün altında kalarak can verdi

17.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alibeyköy Cep Otogarı'nda İzmir'den İstanbul'a gelerek otobüsten inen 60 yaşındaki kadının, çıkış yapmak için geri manevra yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı’nda önceki hafta Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında meydana gelene olayda, İzmir'den ziyaret için otobüsle İstanbul'a eden Nilgün İpek (60), Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüsten inmişti. İpek eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başlamıştı. Yolcularını indiren otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yapmıştı. Otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmeyen şoför Mehmet Ali Ç., geri çıkmaya çalıştığı sırada İpek'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İpek, otobüsün altında kalmıştı.

Otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Yaşanan o feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın beklediği esnada otobüs şoförü geri manevra yapıyor. Otobüsün ezdiği kadın ardından altında kalıyor. Ardından vatandaşlar koşarak otobüsün olduğu yere geliyor.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlayan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförü Mehmet Ali Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şoför, “taksirle öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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