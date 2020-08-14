HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran maganda gözaltına alındı

Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran maganda gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldıran şüpheli Emre E. gözaltına alındı.

Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran maganda gözaltına alındı

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı.

Emre E. isimli bir kişi yol verme konusu yüzünden trafikte sinirlendiği Sena K.'ye küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sena K.'nın şikayeti üzerine şüpheli Emre E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

41c488f2b5b542c8e0afb941f9c6502d

VALİ YERLİKAYA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya tepki gösterdi. Konunun takipçisi olacağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." dedi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğüBakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den açıklama!
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 16 üniversiteye rektör ataması

İlginizi Çekebilir

Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği motor yata ateş açtı: 1’i ağır 3 yaralı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anne ve babalara çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Van'da etkisiz hale getirilen terörist Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit çıktı
Bakanlık duyurdu! Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi
Ülke genelinde eş zamanlı motosiklet uygulaması! Trafikten men edildiler
Ülke genelinde eş zamanlı motosiklet uygulaması! Trafikten men edildiler
Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan acı haber
Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan acı haber
Dünyada ilk kez denendi! Atlar koronavirüse karşı antikor üretiyor
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.