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Alibeyköy'de trafikte kadına saldırmış, görüntüler infial yaratmıştı! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e saldıran Emre Etyemez'in dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de 13 Ağustos akşamı trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek kaportasına çıktığı aracın ön camını kırdığı gerekçesi ile "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanan Emre Etyemez'in dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

TARAFLARA UZLAŞMAYI İSTEYİP İSTEMEYECEKLERİ SORULACAK

Uzlaştırma Bürosu tarafından dosyaya uzlaştırıcı atandı. Uzlaştırıcının önümüzdeki günlerde taraflara davetiye göndererek adliyeye davet edip uzlaşmayı isteyip istemediklerini sorması bekleniyor.

Uzlaştırıcının, taraflarla yapacağı görüşme sonrası hazırlayacağı raporu Uzlaştırma Bürosu'na göndermesi, savcının da gelecek rapor doğrultusunda tarafların uzlaşmayı kabul etmesi durumunda takipsizlik kararı, uzlaşmayı kabul etmemeleri durumunda da iddianame düzenlemesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

13 Ağustos akşamı Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret edip aracının ön kaportasına çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez, bir gün sonra gözaltına alınmış. Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdikten sonra, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edilmiş ve bu iki suçtan dolayı tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

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