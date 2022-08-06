Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri şoka uğrattı! 'Buradan balık yenmez artık'

Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Çevredekilerin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldı . İSKİ ekipleri dereden numuneler aldı. Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü. Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.

Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.

''BURADAN BALIK YENMEZ ARTIK''

Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık" diye konuştu.

Hanife Yılmaz ise "Bir ilaç dökülmüş buraya. Balıklar dün yüzüyordu, buraya ilaç mı attılar? Yazık günah" dedi.

BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İSKİ'DEN AÇIKLAMA

Alibeyköy deresinde görülen balık ölümleriyle ilgili İSKİ'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İdaremiz, İstanbul'daki tüm derelerde olduğu gibi Alibeyköy Deresi'nde de periyodik temizliklerine devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde derenin 4 farklı noktasında temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Son çalışma ise 3 Ağustos tarihinde tamamlanmıştır. Öte yandan periyodik kontroller de devam etmekte olup ihtiyaç halinde yeni temizlik çalışmaları yapılacaktadır. Ayrıca dereden alınan numunelerin incelenmesi neticesinde suda herhangi bir endüstriyel kirliliğe rastlanmamış sudaki çözünmüş oksijen seviyesininde Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği limitlerine uygun olduğu gözlenmiştir" denildi.

(DHA)



