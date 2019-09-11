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Alibeyköy Ortaokulu'nda engelli öğrencilere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Beyazay Şubesince, "Engelli Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Projesi" kapsamında, ilçedeki okullarda eğitim alan 2 bine yakın özel öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtılmaya başlandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Beyazay Şubesince, "Engelli Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Projesi" kapsamında, ilçedeki okullarda eğitim alan 2 bine yakın özel öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtılmaya başlandı.

Alibeyköy Ortaokulunda başlayan proje kapsamında, engelli çocuklara hediyeleri sınıflarda öğretmenler tarafından dağıtıldı. Projeyle ilgili AA muhabirine konuşan Alibeyköy Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni ve Türkiye Beyazay Derneği Eyüpsultan Şubesi Başkanı Nesrin Akın, "Milli Eğitim İl Müdürlüğünden Eyüpsultan'daki tüm okullardaki engelli öğrencilerin istatistiklerini istedik.

Eyüpsultan bölgesinde yaklaşık engelli öğrenci sayımız 2 bin olarak belirledik. Engelli olup da maddi durumu kötü olan 300 ailenin olduğunu tespit ettik. Çeşitli yardım gönüllüsü olan bağışçılardan da birtakım kırtasiye yardımları aldık. Onları Alibeyköy Ortaokulu'ndan başlayarak engelli çocuklara dağıtmaya başlayacağız." diye konuştu.

Kırtasiye malzemelerini engelli öğrencilere dağıtılacağı zaman bir poşetin içinde vermek istemediklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Dikiş kursuna giden kadınlarla birlikte yaklaşık ben dahil 20 gün bez çanta diktik. Kumaş bağışçısı bulduk. Bir aya yakın bu çantaları diktik.Yardımları toplamaya da yaz başından beri başladık. Bu kırtasiye malzemelerini bez çantalara koyduk. Çevreye duyarlılığımız devam etsin istiyoruz. Bu bez çantalara kırtasiye malzemeleri doldurduk. Çocuklara vermeye de başladık."

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Alibeyköy Ortaokulu Beyazay Derneği Eyüpsultan Belediyesi

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