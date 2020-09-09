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  4. Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Alibeyköy’de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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