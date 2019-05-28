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ALİBEYKÖY'DEKİ METRO İNŞAATINDA YANGIN (havadan görüntülerle geniş haber) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

  Eyüpsultan'da Alibeyköy istasyonunda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Eyüpsultan'da Alibeyköy istasyonunda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Güzeltepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Kabataş - Mahmutbey metro hattının Alibeyköy istasyonundaki işçilerin kaldığı konteynerlerde 08.30 sıralarında yangın çıktı. Boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.
İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Yangından alevli görüntü (cep telefonu)
-Aktüel görüntüler
-Yanan konteynerlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar

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