Alıç çiçeği çayı faydaları nelerdir? Alıç çiçeği çayı nasıl yapılır?

Halk arasında yemişen adıyla da bilinen ve pek çoğumuzun tanıdığı alıç meyvesi, Eski Romalılar ve Yunanlılar tarafından mutluluğun sembolü olarak bilinir. Tarih boyunca insan sağlığına sağladığı yararlarla bilinen ve ilaç kullanımında yararlanılan bu meyve, günümüzde de çeşitli ilaçların üretiminde kullanılır. Soğuk ve kurak bölgelerde kendiliğinden yetişen bu meyvenin elde edilmesi oldukça kolaydır. Çeşitli pazarlarda veya aktarlarda kiloyla veya iplere dizilmiş hâlde satılabilir.

Görünüş olarak muşmulayı andıran alıç meyvesi, kış aylarında yaprak döken beyaz çiçeklere sahip çalı formunda bir ağacın meyvesidir. Meyvesinin olduğu gibi yaprağının ve çiçeğinin de çeşitli kullanım alanları vardır. Nisan ve mayıs aylarında açan alıç çiçeğinin demlenmesiyle elde edilen alıç çiçeği çayının insan sağlığına olumlu etkileriyle bilinen bitkisel çaylardan birisidir. Peki, özellikle tansiyon seviyelerini düşürücü etkisiyle bilinen alıç çiçeği çayı ne işe yarar?

Alıç çiçeği çayı neye iyi gelir?

Geçmişten günümüze insan sağlığına ve vücuduna sağladığı yararlarla bilinen bitkisel çaylar günümüzde de çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olarak tüketilir. Alıç çiçeğinin demlenmesiyle hazırlanan alıç çiçeği çayı, tansiyonu düşürücü etkisiyle ön plana çıkan ve tercih edilen bitkisel çaylar arasındadır. Özellikle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi olan alıç çiçeği çayı faydaları şu şekildedir:

Tansiyon seviyelerini düzenleyerek tansiyon seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Yüksek tansiyon hastalarının tedavisinde yardımcı rol oynayan bitki çaylarının arasında önemli bir yeri vardır.

Safra salgısının artmasına yardımcı olarak mide sağlığını korur.

Cinsel performansı artırıcı etkisi vardır.

Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirsel çarpıntı gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardım eder.

Uyku düzenini düzenler ve uykusuzluğu önler.

Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Kalbin kanı pompalamasına yardımcı olarak kalbin yükünü hafifletmeye yardımcıdır.

Kalp ritmini düzenler ve kalp krizi riskinin önüne geçmeye yardımcıdır.

İdrar söktürücü etki gösterir.

Bitkisel çayların insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri tedavi değil tedaviyi destekleyici rolündedir. Tüm bitki çayları gibi alıç çiçeği çayı da rahatsızlık ve tedavilerde tek başına çözüm değildir. Ayrıca doğal olmasına rağmen bitki çayları çeşitli sebeplerle olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile veya emziren kadınların alıç çiçeği çayını tüketmeden önce mutlaka bir hekime danışmaları önerilir. Her şey gibi alıç çiçeği çayının doğru hazırlanıp yeterli tüketilmesi de oldukça önemlidir.

Alıç çiçeği çayı nasıl yapılır?

Alıç çiçeği çayının çeşitli faydaları vardır ve özellikle bu faydaları sağlayabilmesi için hazırlanması da çeşitlilik gösterir. Bu yüzden bu çayı farklı tedavilerin desteklenmesi amacına göre demlemek önerilir. Kalp çarpıntılarının tedavisini desteklemek için yapılacak alıç çiçeği çayı tarifi için gerekli malzemeler:

3 ölçü alıç çiçeği

3 ölçü müge çiçeği

2 ölçü oğul otu

2 ölçü kedi otu kurusu

2 bardak su

3 ölçü alıç çiçeği, 3 ölçü müge çiçeği, 2 ölçü oğul otu ve 2 ölçü kedi otu kurusu karıştırılır.

2 bardak su kaynatılır ve kaynayan suya hazırlanan karışımdan 2 çay kaşığı ilave edilir.

Hazırlanan çay 20 dakika kadar demlenmeye bırakılır.

Bu çayın şekerle tüketiminden sonra baş ağrısının da giderilmesinde de etkilidir.

Günde 2 kez tüketimi önerilir.

Alıç çiçeği çayı aynı zamanda tansiyon düşürücü etkisi bulunur. Bu etkisinden faydalanmak için alıç çiçeği çayı farklı şekilde demlenmelidir.

Alıç çiçeği çayı nasıl demlenir?

Tansiyon düşürücü etki gösteren alıç çiçeği çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 ölçü alıç çiçeği

1 ölçü papatya

1 ölçü gökçe

1 ölçü kedi otu

1 bardak su

Alıç çiçeği papatya, gökçe ve kedi otu eşit miktarlarda karıştırılır.

1 bardak su kaynatılır ve hazırlanan karışımdan 2 çay kaşığı kaynamış suya ilave edilir.

1 gün boyunca beklemeye bırakılır.

Sabah ve akşam olmak üzere aç karnına tüketimi önerilir.

Alıç çiçeği çayı zayıflatır mı?

Pek çoğumuz farklı sebeplerle aldığımız fazla kilolardan kurtulmanın veya normal bir kiloda kalmanın yollarını ararız. Bu noktada özellikle doğal ve bitkisel yollara başvururuz. Bu yollardan biri de pek çoğumuzun günlük hayatına eşlik eden bitkisel çaylardır. Çeşitli bitki çayları diyet ve spor yanında zayıflamaya yardımcı etkisiyle bilinir ve tercih edilir. Metabolizmayı hızlandırıcı, sindirim sistemini düzenleyici etkileri sayesinde direkt olarak olmasa da zayıflama yolculuğunda tüketilen bitki çayları olumlu sonuçlar doğurur. Alıç çiçeği çayı ise insan sağlığına gösterdiği olumlu etkileri olsa da zayıflatıcı etkisi bulunan çaylardan değildir.

Alıç çiçeği çayı adet söktürür mü?

Pek çok kadının ortak problemi olan adet düzensizliği için çeşitli adet söktürücüler bulunur. Kadınlar ise genellikle tıbbi adet söktürücüler yerine doğal adet söktürücü etkiler gösteren bitki çaylarını tercih ederler. Ayrıca bazı bitki çayları, sakinleştirici ve adet spazmlarını giderici etkisiyle de kadınların sadece adet dönemi öncesinde değil adet döneminde de tercih ettiği yöntemlerdendir. Alıç çiçeği çayının ise adet söktürücü etkisi bulunmayıp kadınların adet dönemlerinde sakinleştirici etkisinden faydalanabilmek amacıyla tükettiği çaylar arasındadır.