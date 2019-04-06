Alice Phoebe Lou, Salon İKSV'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Lou, mart başında yayımlanan yeni albümü "Paper Castles"ın turnesi kapsamında, Garanti Caz Yeşili desteğiyle Salon İKSV'de sahne aldı.

Alice Phoebe Lou, folk, blues, caz ve elektronik müzik başta olmak üzere müziğin farklı türlerinden aldığı ilhamla 2014'te ilk kısa çaları "Momentum"u yayımladı.

TEDx performansıyla dikkati çeken Lou, Matteo Pavesi ve Jian Kellett-Liew yapımcılığında 2016'da "Orbit"i kaydetti.

Çalışmalarıyla birçok ödüle aday gösterilen şarkıcının son albümü "Paper Castles" geçen ay müzikseverlerle buluştu.

Güney Afrika doğumlu, Berlin'de yaşayan şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou, bu akşam gece Salon İKSV'ye ikinci kez konuk olacak.

