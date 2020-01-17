HABER
  4. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 862 bronz ve altın sikke ele geçirdi

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 862 bronz ve altın sikke ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 21:12 | Son Güncelleme

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 862 bronz ve altın sikke ele geçirdi

Yalova'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 862 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da ikamet eden M.M'nin elinde bulunan tarihi sikkeleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyle alıcı gibi irtibata geçerek 862 altın ve bronz sikkeyi almak istediklerini belirten ekipler, bir aylık pazarlık sonrası altınları tanesi 800, bronzları ise 300 liradan almak üzere anlaştı.

İstanbul'dan otomobiliyle Yalova'ya hareket eden M.M'yi takibe alan ekipler, Kirazlı mevkisinde alıcı kılığındaki görevlilere tarihi sikkeleri veren şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, sikkelerin dedesinden babasına, ondan da kendisine kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Yakalanan sikkelerin ise incelemenin ardından müze yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandıGenç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı
Kütahya’dan İdlib’e 7 tır yardım malzemesiKütahya’dan İdlib’e 7 tır yardım malzemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı jandarma operasyon tarihi eser kaçakçılığı tarihi sikke Yalova

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulunmuştu! Tutuklandılar

Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Flaş gelişme: Maaş krizi çözüldü

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Uzmanlar uyardı: Uzak durun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.