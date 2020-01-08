Alienware, Nintendo Switch’i piyasadan sileceğinin sinyallerini veriyor

Henüz konsept aşamasında olan ve Concept UFO adını taşıyan bu ürün, resmen Nintendo Switch çakması olmuş. Alienware

gibi bir firmanın böylesine çakma bir ürün tanıtması, sunduğu devrimsel yeniliklerden dolayı pek konuşulmayacak gibi görünüyor.

Konsept aşamasında olan ve belki de asla üretilmeyecek olan Concept UFO, Windows 10 işletim sistemi ile çalışıyor. CES 20

standında Concept UFO’yu deneyenlere sadece Mortal Kombat 11, F1 2019 ve Rocket League oyunları sunuluyor. Bu cihazın diğer oyunları nasıl çalıştırdığı ise bilinmiyor.

Concept UFO, aynı Nintendo Switch’te olduğu gibi takılıp sökülebilen kollara sahip. Hatta cihaz Nintendo Switch’e fazlasıyla benzer bir yapıya sahip. Takılıp sökülebilen bu kollar bir grip‘e konularak ayrı bir kontrolcüymüş gibi de kullanılabiliyor.

8.0 inç büyüklüğünde ekrana sahip olduğu söylenen Concept UFO‘nun teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Oldukça ergonomik bir yapıda olduğu görünen bu oyun canavarı, satışa sunulmasa bile sektörün ilerde nereye doğru evrileceğinin sinyallerini veriyor.