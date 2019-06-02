"Aligör külünçesi" bayramda sofraları süsleyecek

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bayramlarda ikram geleneği haline gelen ve tescillenen "Aligör külünçesi", Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, bayramlarda çayın yanında ikram ediliyor. Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle vatandaşların gözdesi olan kurabiyeye, yöre halkı ilgi gösteriyor. Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahalle fırınlarında pişiriliyor.

Aligör külünçesinin en çok üretildiği yerlerin başında gelen Suruç'un On Bir Nisan Mahallesi'nde de ustaların bayram telaşı başladı.

Bayramlar dışında da oldukça fazla tüketilen ve vatandaşların gözdesi olan Aligör külünçesi Türkiye'nin pek çok yerine ve Şanlıurfalıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor.

Külünçe ustası İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 ay boyunca külünçe üretimi yaptıklarını ancak bayramlarda yoğunluğun arttığını söyledi.