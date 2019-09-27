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Alıkonulan İngiliz petrol tankeri İran kıyılarından ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Alıkonulan İngiliz petrol tankeri İran kıyılarından ayrıldı

İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait "Steno Impero" adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasının ardından İran kıyılarından ayrıldığı açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "Steno Impero" adlı İngiliz petrol tankeri, Hürmüzgan eyaletine bağlı Abbas Limanı'ndan ayrılarak uluslararası sulara açıldı.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, petrol tankerinin ayrılması için hukuki işlemlerin tamamlandığını ancak İran yargısının ihlal ile ilgili nihai kararı henüz vermediğini söyledi.

Afifipur, petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili yargı kararının daha sonra ilan edileceğini açıkladı.

Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise petrol tankerindeki personelin hiçbir iddiada bulunmayacaklarına dair yazılı taahhüt verdiği belirtildi.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere İRAN Petrol Tankeri

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