Alıkonulan İran Petrol Tankeri Bugün Cebelitarık'tan Ayrılabilir

İran hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada İran’ın Cebelitarık’ta alıkonulan tankerini geri almak adına herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyledi. Sözcü iddia edildiği gibi tankerin Suriye’ye gitmediğini tekrarladı.

Grace 1 adlı petrol tankeri, yaptırımlara aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasıyla İngiltere tarafından Cebelitarık’ta alıkonulmuştu.

Cebelitarık’taki İngiliz temsilci Fabian Picardo’ysa İran’ın, söz konusu tankerin Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı şekilde Suriye’ye petro sevkiyatında bulunmayacağına dair yazılı taahhütte bulunduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de Tasnim Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “İran Grace 1 tankerinin bırakılması için herhangi bir taahhütte bulunmadı. Daha önce de söylediğimiz gibi tankerin rotası Suriye değildi. Kaldı ki öyle bile olsa bu kimseyi ilgilendirmez” diye konuştu.

Öte yandan tankerin bugün ya da yarın Cebelitarık’tan ayrılabileceği ifade edilirken Amerika’nın tankerin kendisine teslim edilmesi konusundaki kararın da Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından karara bağlanacağı belirtiliyor.

İran Denizcilik ve Liman İşletmeleri Başkan Vekili Celil İslami devlet televizyonuna yaptığı açıklamada tankerin 25 kişilik mürettebatının yola çıkmak üzere hazırlandığını söyledi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Grace 1 tankerinin Amerika tarafından terör örgütü olarak tanınan İran Cumhuriyet Muhafızları yararına çalıştığı bu sebeple kendisine devredilmesi gerektiğini açıklamıştı.

