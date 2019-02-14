KIRŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır." dedi.

Bakan Pakdemirli, bir otelde gerçekleştirilen "Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü" imza töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir'in tarım ve hayvancılık konusunda çok önemli bir şehir ve Ahiliğin de doğduğu kent olduğunu belirtti.

Ahilik kültürünün sürdürebilmesinin önemine değinen Pakdemirli, "Eğer biz bugün Ahilik kültürünü sürdürebilseydik, bugün sebze, meyve ve diğer problemlerimiz olmayacaktı." ifadesini kullandı.

Sebze fiyatlarının artışıyla bakanlık olarak hızlı bir şekilde organize olduklarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Ankara ve İstanbul'da meyve ve sebzeyi üreticiden tüketiciye hızlı bir şekilde üreticiden tüketiciye ulaştırdıklarını anlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Aslında kooperatiflerin görevi bunlar. Ana görevleri bu. Kooperatiflerin görevleri üretici ile tüketiciyi birleştirmek. Üreticinin malı tarlada 1 lira, tüketici bunu 4 liraya yiyor. Üretici bir liraya satmayacak, 2 liraya satacak, tüketici de 4 liraya yemeyecek, 3 liraya yiyecek. Üretici ile tüketiciyi birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Bu görev devletin görevi değil. Biz zaman zaman palyatif tedbirler alıyoruz ama bu, kooperatiflerin görevi. Kooperatifler, üreticiler ve çiftçiler adına bu değeri yaratmak durumundalar. Çok sayıda değil, az sayıda kooperatifimiz olsun ama işe yarayan kooperatiflerimiz olsun. Üretici ile tüketiciyi birleştirsin. Üreticinin malı tarlada kalmasın, tüketici de hak ettiği şekilde enflasyona ezilmeden ürünleri yesin."