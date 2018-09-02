Alim, intihar etti

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Alim K. (19) yapımı devem adan 8 katlı binanın en üst katından atlayarak yaşamına son verdi. Alim K., 12 yıl önce, annesinden işkence gördüğü iddiasıyla gündeme gelmişti. Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Oltu'da, annesi 12 yıl önce evi terk eden, babası ve ağabeyi ile birlikte yaşayan Alim K., yapımı devam eden 8 katlı binanın en üst katına çıktı. Bir kafeteryada garson olarak çalışan açık lise öğrencisi Alim K., kendisine boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Yapılan incelemede, Ali K.'nin cebinden intihar notu çıktı. Notta, "Artık dayanamıyorum. Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Ben ölmezsem başkaları ölecek. Babama da söyleyin çok çekti. Eğer ölmez sakat kalırsam beni öldürün" dediği görüldü. Tek hayali subay olmak olduğu belirtilen Alim K.'nin, sosyal paylaşım sitesinde son olarak, "Umudunu kaybetmiş olanın kaybedecek bir şeyi yoktur" notunu paylaştığı gönüldü. İntihar eden Alim K.'nın arkadaşları, olayın yaşandığı inşaata gelerek gözyaşı döktü. Alim K.'nin cenazesi, bugün öğlende ilçeye bağlı Dutlu köyünde toprağa verilecek. 7 YAŞINDA HABERLERE KONU OLMUŞTU İntihar eden Alim K.'nin sağlıksız bir ortamda büyüdüğü, psikolojisinin bozuk olduğu ve öz annesi tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldığı iddia edilmişti. 2006 yılında basına da yansıyan işkence olayında, öz anne N.K., o dönem 7 yaşında olan Alim K.'nin üzerinde sigara söndürdüğü, demir sopayla dövdüğü ve bıçakla başını yaraladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.



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