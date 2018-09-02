Alim, intihar etti (2)

ALİM TOPRAĞA VERİLDİ
Erzurum'un Oltu ilçesinde 8 katlı binanın en üst katından atlayarak yaşamına son veren Alim K.'nin cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak karayoluyla ilçeye bağlı Dutlu köyüne götürüldü. Burada yakınlarının gözyaşları ile karşılanan Alim K.'nin cenazesi, kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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