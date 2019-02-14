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Alimler Birliklerinden ‘Okullarda Yoga’ konusunda ortak basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 22:35 | Son Güncelleme

Alimler Birliklerinden yapılan açıklamada, yoganın Hint dinlerinde dini bir uygulama olduğu belirtilerek, “Bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir” denildi.Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB) başkanları ortak basın açıklaması yaptı.Yapılan açıklamada, “Son günlerde basında ve sosyal medyada okullarda Çocuk Yogası etkinliği yapılmasına resmi izin verildiğine dair haberlerin yaygınlaşması üzerine, aşağıda zikri gecen Alimler Birlikleri olarak ortak bir basın açıklaması yaparak bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi uygun gördük.

Alimler Birliklerinden yapılan açıklamada, yoganın Hint dinlerinde dini bir uygulama olduğu belirtilerek, “Bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması uygun değildir” denildi.
Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB) başkanları ortak basın açıklaması yaptı.
Yapılan açıklamada, “Son günlerde basında ve sosyal medyada okullarda Çocuk Yogası etkinliği yapılmasına resmi izin verildiğine dair haberlerin yaygınlaşması üzerine, aşağıda zikri gecen Alimler Birlikleri olarak ortak bir basın açıklaması yaparak bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi uygun gördük. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da aldığı kararda belirttiği gibi; ’Yoga Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dini bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. (Brahmanizm, DIA, VI, 331)’ Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir” ifadelerine yer verildi.

“Putperest inançların yaygın olduğu bir coğrafyaya ait bir kültür unsurudur”
Açıklamanın devamında, “Görüldüğü gibi yoga sadece bir meditasyon, dinlenme ve zihinsel arınma uygulaması olmayıp aynı zamanda inanç ve dini boyutu olan Hint ve Uzak Doğu menşeli bir inanç ritüeli olmasının yanı sıra, putperest inançların yaygın olduğu bir coğrafyaya ait bir kültür unsurudur. Her ne kadar son yıllarda bir özenti sonucu yoga eğitimi başta özel anaokulları olmak üzere bazı eğitim kurumlarında yaygınlaşmışsa da toplumumuzun bu konuda yeteri kadar bilinçlendirilmediği açıktır. Yüce dinimiz İslam, arınmanın yoga gibi bize yabancı etkinliklerle değil; tefekkür, Allah’ı zikretmek, huşu ile namaz kılmak, gece teheccüde kalkmak, oruç tutmak vb. ibadetlerle olabileceğini öğretmektedir. Ayrıca İslam kültüründe ruh eğitimi, nefis terbiye ve tezkiyesini sağlayan tasavvuf mektebimiz vardır. Toplumu aydınlatma ve yanlışlardan dönülmesi hususunda hatırlatma görevi bulunan hocalar/alimler olarak bizler, okullarda yoga eğitimine karşı olduğumuzu ve bu eğitimin masum olmadığını, batıl bir dinin ve kültürün parçası olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla yavrularımızın bu dini ve kültürel dejenerasyona tabi tutulmamaları hususunda yetkilileri gerekli hassasiyeti göstermeye ve okullarda çocuk yogası yapılmasına dair izni iptal etmeye ısrarla davet ediyoruz. Alim/hocalardan müteşekkil üyelerimizin konuyla ilgili yüksek hassasiyetleri üzerine bu ortak açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ediyoruz” denildi.
Açıklamanın altında ise Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahab Ekinci, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı M. Tayyip Elçi ve Ehl-i Sünnet Alimler Birliği (ESAB) Başkanı Abdullah Cihangir’in adı yer aldı.

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