Alın ve kaş kaldırma estetiği ameliyatsız yapılabilir mi?

Sarkık kaşlar ve yatay alın kırışıklıkları, alın kaldırma veya "kaş kaldırma" ile düzeltilebilir. Yüzünüzün bu yapısı, ne kadar mutlu ve dinlenmiş hissederseniz hissedin, yorgun, kızgın veya üzgün görünmenize neden olabilir. Kırışıklık veya sarkıklığa neden olan bu kaslar ve deri, alnı düzleştirmek ve kaşı kaldırmak için bir işlemle çıkarılır. Bu işlem, göz kapağı ameliyatı ve yüz germe gibi diğer kozmetik cerrahi işlemlerle birleştirilebilir.

Kaş kaldırma ameliyatı, sarkmış bir kaş bölgesini, üst göz kapaklarının kısılmasını ve yatay alın kırışıklıklarını ortadan kaldırmak isteyen, yaklaşık 40-70 yaşları arasındaki hem erkek hem de kadınlara uygulanan bir işlemdir. Kelleşme sorunu veya azalan bir saç çizgisine sahip olsanız bile, bu işlem fiziksel özelliklerinize uyum sağlayacak şekilde yapılabilir.

Saç çizgisinin arasına gizlenen ufak kesinin açıldığı geleneksel cerrahi yöntem kullanılabilir; veya cerrahi düzeltme bir endoskop kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her iki teknik de daha pürüzsüz bir alınla sonuçlanır.