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Alın ve kaş kaldırma estetiği ameliyatsız yapılabilir mi?

11.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Alın ve kaş kaldırma estetiği ameliyatsız yapılabilir mi?

Alın ve kaş kaldırma estetiği hakkında bilinmesi gerekenleri anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri ve ameliyatsız kaş kaldırma estetiği ile ilgili bilgi verdi.

Sarkık kaşlar ve yatay alın kırışıklıkları, alın kaldırma veya "kaş kaldırma" ile düzeltilebilir. Yüzünüzün bu yapısı, ne kadar mutlu ve dinlenmiş hissederseniz hissedin, yorgun, kızgın veya üzgün görünmenize neden olabilir. Kırışıklık veya sarkıklığa neden olan bu kaslar ve deri, alnı düzleştirmek ve kaşı kaldırmak için bir işlemle çıkarılır. Bu işlem, göz kapağı ameliyatı ve yüz germe gibi diğer kozmetik cerrahi işlemlerle birleştirilebilir.

Kaş kaldırma ameliyatı, sarkmış bir kaş bölgesini, üst göz kapaklarının kısılmasını ve yatay alın kırışıklıklarını ortadan kaldırmak isteyen, yaklaşık 40-70 yaşları arasındaki hem erkek hem de kadınlara uygulanan bir işlemdir. Kelleşme sorunu veya azalan bir saç çizgisine sahip olsanız bile, bu işlem fiziksel özelliklerinize uyum sağlayacak şekilde yapılabilir.

Saç çizgisinin arasına gizlenen ufak kesinin açıldığı geleneksel cerrahi yöntem kullanılabilir; veya cerrahi düzeltme bir endoskop kullanılarak gerçekleştirilebilir. Her iki teknik de daha pürüzsüz bir alınla sonuçlanır.

Altta yatan dokuyu sıkılaştırdıktan ve soruna neden olan kasları değiştirdikten sonra, kesiler dikkatlice kapatılır. Ameliyat ayakta tedavi bazında yapılır ve genellikle olarak yaklaşık bir ila iki saat sürer. Yaşadığınız herhangi bir ağrı veya rahatsızlık genellikle hafif ilaçlarla kontrol edilebilir.

İYİLEŞME SÜRESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaş kaldırma işleminden sonraki ilk birkaç gün başınızı yukarıda tutarak dinlenin ve doktorunuzun önerdiği şekilde ağrı kesici ilaç alın. Şişliği hafifletmek için soğuk kompres uygulayın. Kesilerinizi aşırı basınca veya harekete maruz bırakmaktan kaçının. Hastalar kesi yerlerinin çevresinde uyuşma, şişlik ve geçici rahatsızlık hissedebilirler. Başın üst kısmındaki ve alındaki uyuşukluk yerini hafif kaşıntı alabilir. Dikişler bir hafta içinde çıkar ve şişlik ve morluk genellikle beş ila on gün içinde azalır. Saçınızı yıkamak, kurutmak ve banyo yapmak gibi günlük aktivitelere ne zaman devam etmeniz gerektiğini doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Kesi çizgileri zamanla görülmez hale gelir.

Alın germe işlemi için bir estetik cerrah ile görüşmelisiniz. İşlemden önce sigara içmeyi bırakmalı, kanamayı arttırabilecek ilaçlardan kaçınmalı ve 1-2 gün sürecek iyileşme sürecini göze almalısınız. İşlem 10 yıl boyunca kalıcılığını koruyabilir ancak yaşlandıkça cildiniz tekrar sarkmaya başlayabilir. Güneş hasarı da cildinizi yaşlandırabilir.

AMELİYATSIZ KAŞ KALDIRMA ESTETİĞİ

Botoks enjeksiyonu ile ameliyatsız kaş kaldırma estetiği de günümüzde yaygın olarak uygulanır. Ortalama yarım saatte tamamlanan enjeksiyon işlemi ile iyileşme sürecine gerek olmaksızın işlem tamamlanır. Etkisi birkaç gün içinde tam olarak ortaya çıkar. Kullanılan enjeksiyon malzemesine göre işlemin etkisi ortalama 8 ay sürebilir. Bu sürenin sonunda isteğe göre tekrarlanabilir.

Alın ve kaş kaldırma estetiğiyle ilgili daha fazla bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurabilirsiniz.

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