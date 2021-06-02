Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı dizisinde sona gelindi!

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Maraşlı dizisinde sona gelindi. Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sevilen dizinin önümüzdeki sezonda izleyici karşısına geçmesi beklenirken, final yapacağı ortaya çıktı. Bu kararın ardından dizinin başrollerinin de başka projeler ile görüşme yapmaya başladığı iddia edildi.

Maraşlı dizisinin ekranlardaki serüveninin sonuna gelindi!

Geçtiğimiz günler 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Maraşlı dizisinde bir gelişme yaşandı.

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı iddialı dizinin yaz sezonun gelmesiyle sezon finali yapması beklenirken ani bir karar ile final yapacağı ortaya çıktı.

Final kararını açıkladı Henüz final tarihi belli olmayan fenomen dizinin bu kararı hayranlarını üzerken, dizinin başrollerinin yeni projeler ile görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Tarihi henüz belli değil Yayınlandığı ilk günden beri yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizinin final kararı izleyiciyi şaşırtırken, dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz'in yeni bir proje ile anlaştığı ortaya çıktı.

Burak İtalya yolcusu Yapılan planlamaya göre İtalya'da çekilecek olan Cahil Periler dizisinin ekibine katılacağı öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya ile partner olacak Aynı zamanda başarılı oyuncunun yaz sonunda Adana'da çekilecek olan Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Şahmeran adlı yapımdan da teklif gittiği konuşuluyor.

Peş peşe teklifler geliyor Öte yandan dizinin diğer başrolü Alina Boz'a da peş peşe tekliflerin geldiği ancak Boz'un, henüz hiç bir projeye olumlu yönde sinyal vermediği belirtiliyor.

Maraşlı dizisinin konusu nedir? Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.