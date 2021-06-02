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Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı dizisinde sona gelindi!

02.06.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunun gelmesiyle sevilen dizilerden tek tek final kararları açıklanmaya başladı. Atv ekranlarına iddialı bir giriş yapan ve sezon boyuncu izlenme rekorları kıran 'Maraşlı' dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi. Sezon finali yapması beklenen dizinin şu sıralar final tarihi belirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. İşte Maraşlı'nın finaline dair ayrıntılar...

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Maraşlı dizisinde sona gelindi. Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sevilen dizinin önümüzdeki sezonda izleyici karşısına geçmesi beklenirken, final yapacağı ortaya çıktı. Bu kararın ardından dizinin başrollerinin de başka projeler ile görüşme yapmaya başladığı iddia edildi.

Maraşlı dizisinin ekranlardaki serüveninin sonuna gelindi!

Geçtiğimiz günler 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Maraşlı dizisinde bir gelişme yaşandı.
Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı iddialı dizinin yaz sezonun gelmesiyle sezon finali yapması beklenirken ani bir karar ile final yapacağı ortaya çıktı.

Final kararını açıkladı

Final kararını açıkladı
Henüz final tarihi belli olmayan fenomen dizinin bu kararı hayranlarını üzerken, dizinin başrollerinin yeni projeler ile görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Tarihi henüz belli değil

Tarihi henüz belli değil
Yayınlandığı ilk günden beri yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizinin final kararı izleyiciyi şaşırtırken, dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz'in yeni bir proje ile anlaştığı ortaya çıktı.

Burak İtalya yolcusu

Burak İtalya yolcusu
Yapılan planlamaya göre İtalya'da çekilecek olan Cahil Periler dizisinin ekibine katılacağı öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya ile partner olacak

Serenay Sarıkaya ile partner olacak
Aynı zamanda başarılı oyuncunun yaz sonunda Adana'da çekilecek olan Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Şahmeran adlı yapımdan da teklif gittiği konuşuluyor.

Peş peşe teklifler geliyor

Peş peşe teklifler geliyor
Öte yandan dizinin diğer başrolü Alina Boz'a da peş peşe tekliflerin geldiği ancak Boz'un, henüz hiç bir projeye olumlu yönde sinyal vermediği belirtiliyor.

Maraşlı dizisinin konusu nedir?

Maraşlı dizisinin konusu nedir?
Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Melis İşiten, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik, Hakan Boyav, Serhat Parıl, Burcu Karakaya, Güneş Hayat, Engin Yüksel
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Anahtar Kelimeler:
atv Maraşlı dizisi Burak Deniz
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