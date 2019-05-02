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Ali'nin muavin olma hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otistik 22 yaşındaki Ali Topal’ın muavin olma hayali gerçek oldu.

Ali'nin muavin olma hayali gerçek oldu

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otistik 22 yaşındaki Ali Topal’ın muavin olma hayali gerçek oldu. Ali, otobüs firmasının kıyafetlerini giyip, yaka kartı takarak, otobüste bulunan yolculara servis yaparken büyük mutluluk yaşadı.
Derince Özel Eğitim Uygulama Okulu 12’nci sınıf öğrencisi otistik Ali Topal, öğretmenlerine en büyük hayalinin bir otobüs firmasında muavin olmak olduğunu söyledi. Öğretmenleri, Ali’nin hayalini gerçekleştirmek için İzmit’te bulunan otobüs firmasının yetkilileri ile görüştü. Ali, öğretmenleri eşliğinde İzmit terminaline geldi. Gerekli kıyafetler ve yaka kartı hazırlanan Ali, büyük mutluluk yaşadı. Kıyafetlerini giyip, yaka kartını takan Ali, İstanbul’a sefer yapan otobüste kısa da olsa muavinlik yaptı. İzmit otogarından kalkan otobüste yolculara servis yapan Ali, yolcularla diyaloglarda bulundu. Otobüs, TEM yoluna girene kadar Ali muavinlik yaptı. Ali daha sonra kendisine eşlik eden öğretmeniyle birlikte otobüsten indi. Ali’nin sevinci ise öğretmeni ve firma görevlilerine büyük mutluluk yaşattı.

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Ali'nin muavin olma hayali gerçek olduAli'nin muavin olma hayali gerçek oldu

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