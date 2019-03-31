Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Çankaya Reşit Galip İlkokulunda oy kullandı.

Vali Şahin, eşi Şeyma Şahin ile geldiği okulda, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1310 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklama yapan Şahin, yaklaşık iki aylık bir seçim propaganda süreci geçirildiğini ve çok ciddi bir olayla karşılaşılmadığını bildirdi.

Şahin, "İnşallah bugün de güzel bir şekilde huzurlu bir şekilde oy kullanma işlemi ve sandık sayımları tamamlanır. Milletimizin kararı ortaya çıkar ve herkes de buna saygı duyar." diye konuştu.

Ankara'da bin 706 noktada ve yaklaşık 12 bin 500 sandıkta, 22 bin 200 personelin görev yaptığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Her noktada alınması gereken tedbirleri en üst seviyede aldık. Akşama doğru da bu kuvvetlerimizi daha çok seçim sandık sayımı bölgelerine, ilçe sayım kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu civarına, parti genel merkezlerine ve kritik noktalarda yoğunlaştıracağız."

