Alinur Aktaş’ın Ankara çıkarması

Bursa’nın Ankara’daki lobisi her geçen gün artıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara’da bir günde 3 bakanlıkta önemli görüşmeler yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli otomobil ve Bursa’nın üretim gücüne güç katacak 2 yeni fabrikaya yer tesisi konusunda destek istediklerini belirten Aktaş, "Ulaşım yatırımlarımız için uzun vadeli çok cazip krediler için de görüşmeler yapıyoruz" dedi. Bursa’ya yeni bir Besaş Fabrikası kuracaklarını anlatan Aktaş, Nilüfer’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki 23 dönümlük alana meydan, otopark ve sosyal yaşam merkezi için ilk adımı attıklarını müjdeledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bürokratları ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ile biraraya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile 3 konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Alinur Aktaş, " Yerli otomobilimizi konuştuk. Bursa’mızın üretim gücüne güç katacak fabrikalarımıza yer tesisi konusunda desteklerini aldık. Ayrıca Sayın Bakanımızı Turkish Airlines Science Expo’ya davet ettik. Bursa’mıza güzel haberlerimiz var" diye konuştu. .

Bakan Varank ile mevcut organize sanayi bölgelerinin son durumu, yeni sanayi bölgeleriyle ilgili neler yapılacağını konuştuklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Bir iki firmanın ciddi yer talebi var. Bunu konuştuk. Ayrıca yerli otomobille ilgili genel bilgilendirme yapıldı. Yerli otomobilin Bursa’nın imarını ve ulaşımını nasıl etkileyeceğini masaya yatırdık. Yakın zamanda Bakanlığımız Bursa ekibini Bilişim Vadisi’ne davet etti. Şehri nasıl etkileyeceği, sürecin nasıl yöneteceğimizi ve ona göre hazırlıklarımızın neler olacağını, orta uzun vadedeki hedeflerimizi konuştuk" diye konuştu.

Bakan Varank’ı Turkish Airlines Science Expo’ya davet ettiklerini anlatan Aktaş, ayrıca 13 bin metrekare alanda kurulan Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin (GUHEM) açılışının da Bakan Varank’ın Bursa programına göre yakın zamanda planlandığını kaydetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ile önemli görüşme yaptıklarını da kaydeden Başkan Aktaş, "Sağlık Bakanlığı’mızdan Samanlı’da kendilerine ait 270 dönümlük alanın 100 dönümünü talep ettik. Buraya yeni bir ekmek fabrikası yapacağız. Sağlık Bakanlığı uhdesinde Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki 23 dönümlük alanı da talep ettik. Bakanlık şu an için oraya yatırım düşünmüyor. Biz oraya altında otoparkı üzerinde sosyal yaşam merkezi ve kültür merkezi bulunan bir meydan düşünüyoruz. Bakanlık da bu yatırımlarımıza olumlu bakıyor" diye konuştu.

Ankara ziyaretleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de ziyaret ettiklerini hatırlatan Aktaş, "Bakanımızla birlikte İpek Yolu’nun Tarım Başkenti Bursa ile ilgili projelerimiz üzerine konuştuk. TarımŞehriBursa’mız için oldukça faydalı bir toplantıydı" şeklinde konuştu.

Bursa’nın ulaşım yatırımları için yakın zamanda uzun vadeli çok cazip krediler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Alinur Aktaş, "Bursa’nın ulaşım yatırımlarını kısa sürede hayata geçireceğiz. Emek Şehir Hastanesi metro hattını zaten Ulaştırma Bakanlığı’mız yapacak. Bursa’nın meselelerine kısa sürede çözüm üretmek için Ankara’da her türlü girişimde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.