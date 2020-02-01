HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alinur Aktaş’ın Ankara çıkarması

Alinur Aktaş’ın Ankara çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın Ankara’daki lobisi her geçen gün artıyor.

Bursa’nın Ankara’daki lobisi her geçen gün artıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara’da bir günde 3 bakanlıkta önemli görüşmeler yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli otomobil ve Bursa’nın üretim gücüne güç katacak 2 yeni fabrikaya yer tesisi konusunda destek istediklerini belirten Aktaş, "Ulaşım yatırımlarımız için uzun vadeli çok cazip krediler için de görüşmeler yapıyoruz" dedi. Bursa’ya yeni bir Besaş Fabrikası kuracaklarını anlatan Aktaş, Nilüfer’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki 23 dönümlük alana meydan, otopark ve sosyal yaşam merkezi için ilk adımı attıklarını müjdeledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bürokratları ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ile biraraya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile 3 konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Alinur Aktaş, " Yerli otomobilimizi konuştuk. Bursa’mızın üretim gücüne güç katacak fabrikalarımıza yer tesisi konusunda desteklerini aldık. Ayrıca Sayın Bakanımızı Turkish Airlines Science Expo’ya davet ettik. Bursa’mıza güzel haberlerimiz var" diye konuştu. .
Bakan Varank ile mevcut organize sanayi bölgelerinin son durumu, yeni sanayi bölgeleriyle ilgili neler yapılacağını konuştuklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Bir iki firmanın ciddi yer talebi var. Bunu konuştuk. Ayrıca yerli otomobille ilgili genel bilgilendirme yapıldı. Yerli otomobilin Bursa’nın imarını ve ulaşımını nasıl etkileyeceğini masaya yatırdık. Yakın zamanda Bakanlığımız Bursa ekibini Bilişim Vadisi’ne davet etti. Şehri nasıl etkileyeceği, sürecin nasıl yöneteceğimizi ve ona göre hazırlıklarımızın neler olacağını, orta uzun vadedeki hedeflerimizi konuştuk" diye konuştu.
Bakan Varank’ı Turkish Airlines Science Expo’ya davet ettiklerini anlatan Aktaş, ayrıca 13 bin metrekare alanda kurulan Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin (GUHEM) açılışının da Bakan Varank’ın Bursa programına göre yakın zamanda planlandığını kaydetti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ile önemli görüşme yaptıklarını da kaydeden Başkan Aktaş, "Sağlık Bakanlığı’mızdan Samanlı’da kendilerine ait 270 dönümlük alanın 100 dönümünü talep ettik. Buraya yeni bir ekmek fabrikası yapacağız. Sağlık Bakanlığı uhdesinde Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki 23 dönümlük alanı da talep ettik. Bakanlık şu an için oraya yatırım düşünmüyor. Biz oraya altında otoparkı üzerinde sosyal yaşam merkezi ve kültür merkezi bulunan bir meydan düşünüyoruz. Bakanlık da bu yatırımlarımıza olumlu bakıyor" diye konuştu.
Ankara ziyaretleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de ziyaret ettiklerini hatırlatan Aktaş, "Bakanımızla birlikte İpek Yolu’nun Tarım Başkenti Bursa ile ilgili projelerimiz üzerine konuştuk. TarımŞehriBursa’mız için oldukça faydalı bir toplantıydı" şeklinde konuştu.
Bursa’nın ulaşım yatırımları için yakın zamanda uzun vadeli çok cazip krediler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Alinur Aktaş, "Bursa’nın ulaşım yatırımlarını kısa sürede hayata geçireceğiz. Emek Şehir Hastanesi metro hattını zaten Ulaştırma Bakanlığı’mız yapacak. Bursa’nın meselelerine kısa sürede çözüm üretmek için Ankara’da her türlü girişimde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
İstanbul’da kartpostallık görüntüler!İstanbul’da kartpostallık görüntüler!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.