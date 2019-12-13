HABER

Alirıza: ‘Türkiye’ye Yaptırım Tasarısına Onay Sürpriz Değildi’

13.12.2019 22:08 | Son Güncelleme

Stüdyo Washington programına katılan CSIS Türkiye Direktörü Bülent Alirıza, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinin sürpriz olmadığıni söyledi

Alirıza: ‘Türkiye’ye Yaptırım Tasarısına Onay Sürpriz Değildi’

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Jim Risch ve Demokrat Senatör Bob Menendez'in sunduğu “ABD’nin Ulusal Güvenliğini Teşvik ve IŞİD’in Canlanmasının Önlenmesi” adını taşıyan tasarı, 4'e karşı 18 oyla kabul edilmişti. Tasarıya ilişkin yapılan oylamada senatörler Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall "Hayır" oyu kullanmıştı.

Stüdyo Washington programına katılan CSIS Türkiye Direktörü Bülent Alirıza, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

Bülent Alirıza, tek sürprizin Dış İlişkiler Komitesi’nin devreye girmesi ve oradan çıkan karar tasarısının şimdi Senato Genel Kurulu’na gidecek olması olduğu yorumunda bulundu. Bülent Alirıza içeriğin beklenenden farklı olmadığına da vurgu yaptı.

Alirıza, Trump’ın anlayış göstermesine karşın hem Temsilciler Meclisi’nde, hem de Senato’da, Türkiye’ye bir tepki olduğunu dile getirdi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch’in Türkiye’ye tanınan sürenin dolduğu yönündeki açıklamasına da değinen Alirıza, Risch’in konunun en kısa zamanda Senato Genel Kurul’u gündemine getirileceğine dair açıklamasını da hatırlattı.
Alirıza, “Tasarıda Türkiye'nin ismi geçmiyor. Fakat Türkiye yaptırımlar içeren bir tasarı. Belli ki bunu tetikleyen, Türkiye’nin Kuzey Suriye’'deki askeri operasyonu
olmuştur” ifadesini kullandı.
Kongre’nin tutumunun değişmeyeceğini düşünen Alirıza, “Bu durumda da F-35’lerin Türkiye’ye sevk edilmesi şu anda mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Alirıza, tasarının 4’e karşı 18 oyla geçmiş olmasının, Senato Genel Kurulu’na gelmesi durumunda da yine ezici ve vetoya karşı bir set oluşturan çoğunlukla geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı?İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı?
İngiltere’de sandıktan evlilik yüzüğü çıktıİngiltere’de sandıktan evlilik yüzüğü çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

Ankara'da hareketli dakikalar! 'Üzerimde bomba var' dedi ve...

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC'den kritik İHA ve SİHA kararı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

İngiltere seçimleri: İşçi Partisi'nin tarihi yenilgisi

İngiltere seçimleri: İşçi Partisi'nin tarihi yenilgisi

Lübnan'da sular durulmuyor! Şirket bastılar

Lübnan'da sular durulmuyor! Şirket bastılar

Almanya'da patlama: 25 yaralı

Almanya'da patlama: 25 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.