Alirıza: ‘Türkiye’ye Yaptırım Tasarısına Onay Sürpriz Değildi’

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Jim Risch ve Demokrat Senatör Bob Menendez'in sunduğu “ABD’nin Ulusal Güvenliğini Teşvik ve IŞİD’in Canlanmasının Önlenmesi” adını taşıyan tasarı, 4'e karşı 18 oyla kabul edilmişti. Tasarıya ilişkin yapılan oylamada senatörler Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall "Hayır" oyu kullanmıştı.

Stüdyo Washington programına katılan CSIS Türkiye Direktörü Bülent Alirıza, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerini Amerika’nın Sesi’yle paylaştı.

Bülent Alirıza, tek sürprizin Dış İlişkiler Komitesi’nin devreye girmesi ve oradan çıkan karar tasarısının şimdi Senato Genel Kurulu’na gidecek olması olduğu yorumunda bulundu. Bülent Alirıza içeriğin beklenenden farklı olmadığına da vurgu yaptı.

Alirıza, Trump’ın anlayış göstermesine karşın hem Temsilciler Meclisi’nde, hem de Senato’da, Türkiye’ye bir tepki olduğunu dile getirdi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch’in Türkiye’ye tanınan sürenin dolduğu yönündeki açıklamasına da değinen Alirıza, Risch’in konunun en kısa zamanda Senato Genel Kurul’u gündemine getirileceğine dair açıklamasını da hatırlattı.

Alirıza, “Tasarıda Türkiye'nin ismi geçmiyor. Fakat Türkiye yaptırımlar içeren bir tasarı. Belli ki bunu tetikleyen, Türkiye’nin Kuzey Suriye’'deki askeri operasyonu

olmuştur” ifadesini kullandı.

Kongre’nin tutumunun değişmeyeceğini düşünen Alirıza, “Bu durumda da F-35’lerin Türkiye’ye sevk edilmesi şu anda mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Alirıza, tasarının 4’e karşı 18 oyla geçmiş olmasının, Senato Genel Kurulu’na gelmesi durumunda da yine ezici ve vetoya karşı bir set oluşturan çoğunlukla geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi.

