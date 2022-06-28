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Alırken iki kere düşünün! Ölümcül zehirlenmelere karşı dikkat! Bu belirtiler varsa doktora koşun

28.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarıyla beraber gıda zehirlenmesi yaşayanların sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor. Zehirlenmeye yol açan bazı besinler ve kişiyle ilişkili bazı faktörler, hastalığın zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta ölümcül olmasına yol açabilmektedir. Havaların ısınması ve nem miktarının artması ile açıkta kalan yiyeceklerde çoğalan mikroorganizmalar besin zehirlenmesine yol açıyor. Bu nedenle besinlerin hijyenine ve saklanma koşullarına da özen göstermek gerekiyor.

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül zehirlenmelere karşı dikkat! Bu belirtiler varsa doktora koşun

Artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte yaz mevsiminde görülen besin zehirlenmesi vakaları da arttı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı, vatandaşları gıda zehirlenmesi konusunda uyardı.

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BESİN ZEHİRLENMELERİ ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Besinler aracılığı ile insan organizmasına taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerin besin zehirlenmelerine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Kozacı, “Besin zehirlenmesi çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklardır. Fakat zehirlenmeye yol açan bazı besinler ve kişiyle ilişkili bazı faktörler, hastalığın zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta ölümcül olmasına yol açabilmektedir.”

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AÇIKTA KALAN BESİNLER TOKSİN ÜRETEBİLİR!

“Zehirlenme nedenlerine tek tek baktığımız zaman özellikle yaz mevsiminde havaların ısınması ve nem miktarının artmasıyla birlikte açıkta kalan yiyeceklerde çoğalan mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmalar bazen toksin üretebilir.”

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KONSERVE GIDALARDAN ZEHİRLENMELER ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Her gıdada yaşanabilecek toksin üretiminin yanı sıra, özellikle konserve kutularında satılan yiyeceklere çok dikkat etmek gerekiyor. Prof. Dr. Kozacı, konserve kutularında görülen botulismusa karşı uyardı. Bu zehirlenmenin ölümle sonuçlanabileceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Kozacı, “Acil servis hekimleri olarak son zamanlarda karşılaştığımız bir diğer durum ise otellerde tatil yapan kişilerin açık büfelerde çok fazla yiyecek tüketip, besinleri karıştırması sebebiyle görülen bağırsak rahatsızlıklarıdır. Bu durum besin zehirlenmesinden farklıdır. Yiyeceklerin üst üste çok fazla yenmesi beraberinde kusma eylemini getirmekte, mide rahatsızlıklarının yaşanmasına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

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GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

“En yaygın olarak görülen gıda zehirlenmesi belirtileri arasında sindirim yolunun etkilenmesinden kaynaklanan kusma, karın ağrısı ve ishaldir” diyen Kozacı, “Sebebe bağlı olarak, belirtiler dâhilinde şuurda bozulma, yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, ağır vakalarda felçlik ve nefes darlığı gibi bulgulara da rastlamaktayız. Bu tür rahatsızlıklarla karşılaşırsanız en kısa sürede acil servise başvurun” dedi. Dikkat edilmesi gerekenler Besin zehirlenmesinden korunmanın yolunun besinleri bekletmeden ve doğru saklama koşullarında saklayarak tüketilmesi gerektiğini belirten Kozacı, “Besinleri hazırlarken, saklarken ve sunarken sağlık koşullarının tam olarak yapılması gerekir. Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi kolay bozulabilen riskli besinler uygun süre ve sıcaklıkta pişirilmeli, pişmiş yemekler oda sıcaklığından 1 saatten fazla bekletilmemelidir. Kimyasal ilaçlama yapılmış tarım alanlarındaki meyve ve sebzeler yeterince yıkanmadan tüketilmemelidir” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme
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