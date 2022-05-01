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Alişan abisi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı! Yanıt herkesi üzdü

01.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş Alişan'a verdiği yanıtla herkesi üzdü. Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve uzun süre yoğun bakımda kalarak hayatını kaybetmişti.

Alişan abisi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı! Yanıt herkesi üzdü

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüsten hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'ı yalnız bırakmıyor. Alişan, son olarak yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki... Hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun" dedi.

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YENGENİN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Paylaşıma yorum yapan Merve Tektaş ise yaşadığı acıyı dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Canımın ne kadar yandığını ifade etmem mümkün değil. İlk defa yeni yaşımda 'Keşke dünyaya hiç gelmeseydim' diyorum ama benim meleklerim beni kanatlarımdan tutuyor ve sen iyi ki varsın iyi ki" diyerek herkesi duygulandırdı.

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Alişan
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