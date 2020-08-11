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Alişan bebeklerinin cinsiyetini canlı yayında açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanmaya başlayan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Alişan bebeklerinin cinsiyetini canlı yayında açıkladı!

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği programın bugünkü konukları ise ünlü şarkıcı Bülent Serttaş ve şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Alişan, hamile olan eşi Buse Varol ile ikinci bebeklerinin cinsiyetini ilk kez canlı yayında açıkladı.

ALİŞAN’DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Eşi Buse Varol ile ikinci bebeklerinin cinsiyetini ilk kez canlı yayında açıklayan Alişan, sevincini izleyici ile paylaştı. Alişan, kız bebek beklediğini büyük bir sevinçle ilk kez canlı yayında duyurdu. Alişan, sevincini canlı yayına telefonla bağlanan eşi Buse Varol’la paylaştı.

HERKESİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, yayınlandığı ilk gün herkesi ekran başına kilitledi. Kendi kuşağında zirveye oturan program, ilk bölüm itibariyle seyircinin gözdesi oldu. Magazinden sağlığa kadar her konuda izleyici karşısına çıkan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, sürprizleriyle de çok konuşuldu.

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