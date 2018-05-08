Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Ünlü şarkıcı, bir süredir beraber olduğu oyuncu Buse Varol’la önceki akşam evlendi. Alişan, “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna nikâh şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak “evet” yanıtını verdi.

Alişan - Buse Varol çiftine düğünde servet takıldı!

1 / 23 Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Ünlü çift, önceki akşam Beşiktaş’taki Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

2 / 23 Düğün törenine Cumhur-başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra çiftin yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

3 / 23 İZNİNİZLE CUMHURBAŞKANIM Çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Uysal’ın “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna Alişan’ın “İzninizle Cumhurbaşkanım” diyerek “evet” yanıtını vermesi salondakileri güldürdü.

4 / 23 Bin kişinin katıldığı gecede eğlence geç saatlere kadar devam etti. Düğüne gelen sanatçılar da seslendirdikleri şarkılarla geceye renk kattı.

5 / 23 Nikah sonrası çift masaları dolaşarak mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

6 / 23 Alişan ve Buse Varol takılarla objektiflere böyle yansıdı.

7 / 23 Edhem-Burçin Sunar

8 / 23 Ayakkabısının altına arkadaşlarının adını yazan Buse Varol, çektiği fotoğrafları da Instagram’da paylaştı.

9 / 23 Ece Erken

10 / 23 Ahsen-Polat Yağcı

11 / 23 Düğünüme 28 kişiyle gelmişti Düğüne eşi Didem Petekkaya ile katılan Erkan Petekkaya, “Alişan bizim düğüne 28 kişiyle gelmişti, orkestrasını da yanında getirmişti. Ama biz onun düğününe iki kişi geldik. Bize harika bir gece yaşatmıştı. Allah onu ve eşini bir yastıkta kocatsın” diye konuştu.

12 / 23 Can Tanrıyar

13 / 23 Yaşar İpek - Selen Serengil

14 / 23 Sinan-Ayşe Engin

15 / 23 Orhan Gencebay

16 / 23 Serkan Oğuz - Gülin İyigün

17 / 23 Faik Öztürk, adının baş harflerini taşıyan ayakkabılarıyla dikkat çekti.

18 / 23 Düğünde çifte takı takma-dığını söyleyen Sinan Akçıl, “Alişan benden düğün hediyesi olarak şarkı istedi. Ben de ona yeni bestem ‘Mucize’yi hediye ettim” dedi.

19 / 23 Alişan ve Buse Varol, aynı saatlerde Bursaspor’la karşılaşan Fenerbahçe’ye bayraklar sallayarak destek verdi.

20 / 23 Amine Gülşe - Raşit Bağzıbağlı

21 / 23 Nur Fettahoğlu

22 / 23 Çağla Şıkel