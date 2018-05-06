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Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Alişan, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı Buse Varol’u babaevinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak aldı... Düğün bu akşam...

Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor.

Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.

Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde gelinin babaevinden çıkaran Alişan, Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.

Buse Varol'un babası kızına kırmızı kuşak taktı... Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.

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Bu akşam evlenecek olan Alişan-Buse Varol çifti 'Biz çok mutluyuz. Bize sadece mutluluklar dilesinler' dedi.

İşte Alişan ve Buse Varol'dan ilk kareler:

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Alişan Buse Varol'u baba evinden böyle çıkardı

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Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol bu akşam nikah masasına oturuyor.
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Ünlü türkücü müstakbel eşini davul-zurna eşliğinde baba evinden aldı.
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İŞTE O KARELER

İŞTE O KARELER
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