Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Alişan, bu akşam 19:00'da Swissotel'de oyuncu Buse Varol ile evleniyor.

Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı.

Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde gelinin babaevinden çıkaran Alişan, Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.

Buse Varol'un babası kızına kırmızı kuşak taktı... Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.

Bu akşam evlenecek olan Alişan-Buse Varol çifti 'Biz çok mutluyuz. Bize sadece mutluluklar dilesinler' dedi.

İşte Alişan ve Buse Varol'dan ilk kareler: