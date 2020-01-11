HABER
  4. Alışan çalışanları Tunceli’ye mutluluk taşıdı

Alışan çalışanları Tunceli’ye mutluluk taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Alışan çalışanları Tunceli’nin köy okullarında okuyan toplam 115 ihtiyaç sahibi öğrencinin yeni yıl mektuplarında yer alan dileklerini gerçekleştirdi.Lojistik, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Alışan Grup, kuruluşundan bu yana destek sunduğu eğitim projelerine 35.

Alışan çalışanları Tunceli’nin köy okullarında okuyan toplam 115 ihtiyaç sahibi öğrencinin yeni yıl mektuplarında yer alan dileklerini gerçekleştirdi.

Lojistik, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Alışan Grup, kuruluşundan bu yana destek sunduğu eğitim projelerine 35. yıldönümü nedeni ile hız verdi. “Alışan mutluluk taşıyor” sloganı ile başlattıkları ve Doğu illerini hedef alan projenin ilk etabı Tunceli Valiliği’nin işbirliği ile gerçekleşti.

Yapılan açıklamada; Tunceli Göktepe İlkokulu ile Şehir Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin Tunceli Valiliği aracılığı ile Alışan Grup Genel Müdürlük çalışanlarına ilettikleri yeni yıl mektuplarında yer alan akülü sandalyeden bağlamaya, oyuncaktan kıyafete, test kitabından kırtasiyeye ve kıyafete kadar birçok dilek, ilgili okullarda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in katkısı ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük’ün katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Alışan Grup İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, "Alışan ailesi olarak öğrencilerimizin eğitim malzemesi başta olmak üzere yeni yıl dileklerini gerçekleştirmiş olmak bizi çok mutlu etti. Onların gözlerinde, ufacık armağanlarla ne denli büyük sevinç oluşturduğuna şahit olduk. Onlara okuma sevgisi ve umudu aşılayabilirsek ne mutlu bize. Bu yolda projemize gönülden destek veren herkese ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.
Özekin, Tunceli’nin son yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla terörden temizlenerek huzur, tatil ve turizm şehri haline geldiğini belirtti. Vali Tuncay Sonel’in girişimleriyle gerçekleştirilen önemli yatırımları memnuniyetle izlediklerine vurgu yapan Özekin; şehre, özellikle eğitim konusunda, destek sunabilmek için hazır olduklarının da altını çizdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi turistlerden ilgi odağı olduTıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi turistlerden ilgi odağı oldu
Türk Kızılayı, savaş mağduru 1 milyon sivili giydirdiTürk Kızılayı, savaş mağduru 1 milyon sivili giydirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

Kocaeli’deki masaj salonuna fuhuş baskını! Tutuklandılar

Masaj salonuna fuhuş baskını!

Son depremler! Marmara'da peş peşe 14 deprem

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Eşi tarafından dövüldü, gözünü kaybetti! "Dünyamı kararttı"

Onu bu hale eşi getirdi! "Dünyamı kararttı"

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Eğlence mekanının önünde 2 kişiyi vurdu, 'korkutmak içindi' dedi

İki kişiyi vurdu 'korkutmak içindi' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.