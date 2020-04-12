Alişan Cennet Mahallesi'deki haline geri döndü! Görenler tanıyamadı!

Dünyayı kırmızı alarma geçiren Covid-19 virüsünün sebep oldukları karşısında en güvenilir yöntem olan ev karantinası, aile içindeki sıcaklığı arttırmaya başladı. Sevilen şarkıcı Alişan da eşi ve oğlu Burak ile vakit geçirirken eğlenmeyi ihmal etmeyen ünlüler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bir süreliğine kapatılmasına karar verilen berber ve kuaförler, herkesi kendi kendine saç-sakal kesimi yapmaya yönlendirdi.
Uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız Alişan da berber konusunda sıkıntı yaşayan ünlüler arasına girdi. İş başa düşünce sakal ve bıyığını kendisi kesen sanatçı, yeni görüntüsünü Instagram hesabı üzerinden "Arkadaş sakal bıyık gidince bir insan bu kadar mı değişir, bu kadar mı küçülür yaşı ya!" notuyla paylaştı. Önceki imajından vazgeçmek zorunda kalan ünlü şarkıcıya beğeni yağarken yorumcular iki gruba ayrıldı.
Sempatik tavırlarıyla herkesin beğenisini kazanan Alişan yeni haliyle şaşkınlık yaratırken, hayranlarından cevap gecikmedi. "10 yaş gençleştirmiş seni", "Sakallı daha güzel gösteriyorsun" yorumlarının ardından Alişan'a rol aldığı dizilerdeki karakterler hatırlatıldı.
Hayranlarının "Aynalı Tahir yıllarına benzemişsin", "Cennet mahallesindeki Ferhat'a dönmüşsün" sözleri üzerine, bir döneme damga vuran dizilerin hâlâ unutulmadığı anlaşıldı.
Eşi Buse Varol ile mutlu bir evlilik yaşayan Alişan, geçen yıl dünyaya gelen oğlu Burak'ı şaşırttı! Sakal ve bıyıksız haliyle babasını tanımakta zorlandığı anlaşılan Burak, verdiği pozla Alişan'ın tahtını sallamayı başardı.
Ünlü şarkıcının oğlu için "Küçük Aynalı Tahir" benzetmesi yapıldı. Sevilen sanatçı paylaştığı fotoğrafla beraber şu notu yazdı: "Baba sakallara ne oldu? dedi. Daha buralardayız oğlum, tekrar çıkar dedim. Baba bir daha kesme! dedi."
Okuyucu Yorumları 0 yorum