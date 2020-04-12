MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan Cennet Mahallesi'deki haline geri döndü! Görenler tanıyamadı!

Alişan Cennet Mahallesi'deki haline geri döndü! Görenler tanıyamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Alişan, büyük salgın nedeniyle eve kapandıktan sonra ailesiyle daha fazla vakit geçirme fırsatı buldu. Buse Varol ile evli olan Alişan, geçtiğimiz günlerde oğluyla paylaştığı mutluluk pozlarından sonra farklı bir kareyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sakal ve bıyığına veda etmek zorunda kalan ünlü şarkıcıyı oğlu ve takipçileri tanıyamadı.

Alişan Cennet Mahallesi'deki haline geri döndü! Görenler tanıyamadı!

Dünyayı kırmızı alarma geçiren Covid-19 virüsünün sebep oldukları karşısında en güvenilir yöntem olan ev karantinası, aile içindeki sıcaklığı arttırmaya başladı. Sevilen şarkıcı Alişan da eşi ve oğlu Burak ile vakit geçirirken eğlenmeyi ihmal etmeyen ünlüler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bir süreliğine kapatılmasına karar verilen berber ve kuaförler, herkesi kendi kendine saç-sakal kesimi yapmaya yönlendirdi.

ÜNLÜ SANATÇI MAĞDUR OLDU!

Uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız Alişan da berber konusunda sıkıntı yaşayan ünlüler arasına girdi. İş başa düşünce sakal ve bıyığını kendisi kesen sanatçı, yeni görüntüsünü Instagram hesabı üzerinden "Arkadaş sakal bıyık gidince bir insan bu kadar mı değişir, bu kadar mı küçülür yaşı ya!" notuyla paylaştı. Önceki imajından vazgeçmek zorunda kalan ünlü şarkıcıya beğeni yağarken yorumcular iki gruba ayrıldı.

Capture

SEVENLERİ ALİŞAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Sempatik tavırlarıyla herkesin beğenisini kazanan Alişan yeni haliyle şaşkınlık yaratırken, hayranlarından cevap gecikmedi. "10 yaş gençleştirmiş seni", "Sakallı daha güzel gösteriyorsun" yorumlarının ardından Alişan'a rol aldığı dizilerdeki karakterler hatırlatıldı.

Hayranlarının "Aynalı Tahir yıllarına benzemişsin", "Cennet mahallesindeki Ferhat'a dönmüşsün" sözleri üzerine, bir döneme damga vuran dizilerin hâlâ unutulmadığı anlaşıldı.

SEVİLEN ŞARKICI KARİZMAYI OĞLU BURAK'A EMANET ETTİ!

Eşi Buse Varol ile mutlu bir evlilik yaşayan Alişan, geçen yıl dünyaya gelen oğlu Burak'ı şaşırttı! Sakal ve bıyıksız haliyle babasını tanımakta zorlandığı anlaşılan Burak, verdiği pozla Alişan'ın tahtını sallamayı başardı.

Ünlü şarkıcının oğlu için "Küçük Aynalı Tahir" benzetmesi yapıldı. Sevilen sanatçı paylaştığı fotoğrafla beraber şu notu yazdı: "Baba sakallara ne oldu? dedi. Daha buralardayız oğlum, tekrar çıkar dedim. Baba bir daha kesme! dedi."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
'Büyük olasılıkla hastayım. Ateş ve...''Büyük olasılıkla hastayım. Ateş ve...'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan, Alişan Cennet Mahallesi,

En Çok Okunan Haberler

Yasak kararındaki koordinasyonsuzluk Erdoğan'ı rahatsız etti

Yasak kararındaki koordinasyonsuzluk Erdoğan'ı rahatsız etti

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eda Taşpınar sordu: Okumanın seksi olduğunu kabul etmiyor musunuz?

'Okumanın seksi olduğunu...'

Pınar Altuğ'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

'İyi ki sana 'evet' demişim'

Atilla Taş: Büyük olasılıkla hastayım

'Büyük olasılıkla hastayım. Ateş ve...'

Fatih Tezcan'ın Nevşin Mengü'ye söylediği sözlere Gökhan Özoğuz'dan tepki

Gökhan Özoğuz'dan 'Islak Nevşin' tepkisi

Justin Bieber eşi Hailey Baldwin'in küvet pozlarını paylaştı

Eşi küvete girdi; Justin o anları yayınladı

Demet Akalın'dan Fahrettin Koca paylaşımı! 'Bu adama üzülüyorum'

'Bu adama üzülüyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.